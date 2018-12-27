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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çocuklar sokağı kayak pistine çevirdi - SAMSUN İzle

Çocuklar sokağı kayak pistine çevirdi - SAMSUN İzle

- Samsun 'da kar yağışı - Sokakta kayak yapan çocuklar - Çocukların yürümesi - Çocukların hep birlikte kayak yapması - Çocuklarla röportajÇocuklar sokağı kayak pistine çevirdi - Samsun 'un Ladik ilçesinde 2 gündür devam eden ve kalınlığı 40 santimetreye ulaşan karın keyfini çıkaran çocuklar, sokaklarda kızak, naylon, leğen ve şambrellerle kayarak gönüllerince eğlendiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Ladik ilçesinde çocuklar, 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle sokakları adeta kayak pistine çevirdi.İlçede etkili olan kar yağışı sonucu özellikle sokaklarda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Sürücülerin yollarda ilerlemekte zorlandığı ilçede karın keyfini ise çocuklar çıkardı.Bazı köylerde taşımalı eğitime ara verilen ilçede kar yağışını fırsat bilen çocuklar, cadde ve sokakları adeta kayak pistine döndürdü.Yokuşlardan kızak, naylon, leğen ve şambrellerle kayan çocuklar, gönüllerince eğlendi."Muhtarın yokuşu" adı verilen sokakta her sene kar yağışının ardından kaydıklarını belirten çocuklar, bu sokakta kızakla kaymak için 2 kilometre uzaktan gelenlerin bile olduğunu dile getirdi.

Kar Kalınlığı Taşımalı Eğitim Kar Yağışı 

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