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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çocuklar sınava girdi, veliler dua okudu

Çocuklar sınava girdi, veliler dua okudu

Öğrencilerin sınıflara girdiği anlar

Sınav Stresi Sınav Sistemi Ders Çalış Kullar Öğrenciler 

-Röportaj
-Velilerin Kuran-ı Kerim okuması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı dolayısıyla sınava katılan binlerce öğrenci sınav heyecanı yaşayıp ter dökerken veliler ise okul bahçelerinde Kuran-ı Kerim okudu, dualar etti. Gaziantep'te liseye geçiş sınavına giren öğrenciler kadar velileri de büyük heyecan yaşadı. Öğrenciler içerde ter dökerken, bahçede ise çocuklarını bekleyen veliler Kur-an-ı Kerim okuyup, dualar etti. Okul bahçesinde bekleyen ve çocuğunun sınav heyecanına ortak olan baba Mehmet Ademoğlu, “ Çocuğum liseye gidebilmek için 1 yıldır ders çalışıyor. İyi bir yere gitmek istiyor onun için çabalıyor. Elektronik bölümünü çok istiyor inşallah kazanır. Çocuğumun ve bütün öğrencilerin sınavlarda başarılı olmalarını diliyorum” dedi.
3 çocuğunun da sırasıyla SBS, TEOG ve LGS sınavlarına girdiğini belirten Leyla Büyük, “ 3’üncü çocuğum sınava giriyor. Küçükten büyüğe çocuklarım SBS’de, TEOG’da ve LGS’de sınava girdi. 3 sınav sistemini de denedik. 3’ünde de tecrübemiz var. 3’ünü de denedik sözünü özellikle söylüyorum. Çünkü bu yeni sistem ile geriye dönüş oluyor. TEOG en güzel sistemdi. Öğrenciler normal bir sınava girmiş gibi okullarında rahatça sınava giriyorlardı. Hiç sınav stresi yaşamıyorlardı. Rahatça girip çıkıyorlardı. Bence bu yeni sistem geriye dönüş oldu” diye konuştu.

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