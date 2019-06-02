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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Çocuklar sahura kadar bu ekibin yolunu gözlüyor İzle

Çocuklar sahura kadar bu ekibin yolunu gözlüyor İzle

Ramazan ekibinin vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

Sahur Küçük Çocuk Hatıra Fotoğrafı Cep Telefonu Konsept 

-Vatandaşların cep telefonu ile ekip ile hatıra fotoğrafı çektirmesi
-Balkon ve pencerelerden ellerindeki telefon ile görüntü almaya çalışanlar
-Ramazan ekibini sokakta aileleri ile bekleyen çocuklardan görüntü
-Çocukların ramazan ekibi ile birlikte oynaması
-Palyaçonun elindeki meşale ile sokağa girmesi
-Çocuklara çikolata ve hediyelerin dağıtılması
-Nasrettin Hoca kıyafeti giyen genç ile röportaj
-Davul çalan genç ile röportaj

( KAYSERİ - ÖZEL)- Onları gören balkona koşup telefona sarılıyor- Vatandaşları sahura davul, Hacivat-Karagöz, palyaço ve Nasrettin Hoca kıyafetiyle kaldıran ekip, mahallelinin büyük ilgisini çekiyor KAYSERİ

- Kayseri'de palyaço, Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca kıyafeti ile davul çalarak, vatandaşları sahura kaldıran ekibi görenler ellerinde cep telefonları ile pencere ve balkona çıkarken, küçük çocuklar aileleri ile birlikte sokakta sahur ekibinin yolunu gözlüyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Ramazan davulcusu gençler farklı bir konsept ile vatandaşları sahura kaldırıyor. Palyaço, Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca kıyafeti giyen ekip gece yarısından sonra davul çalarak sokak sokak dolaşıyor. Davulun sesini duyan vatandaşlar ellerinde cep telefonları ile pencere ve balkona çıkarak Ramazan davulcusu gençleri görüntülemeye çalışırken, küçük çocuklar ise gece geç saatlerde sokakta aileleri ile birlikte bu ekibin yolunu gözlüyor. Ramazan davulcusu gençlerin girdiği her sokak şenlenirken, kendini tutamayanlar çalan davul eşliğinde halay çekiyor. Ekipte Nasrettin Hoca kıyafeti giyen Hakan Yeşilyayla, "Biz her yıl Fevzi Çakmak Mahallesi'nde farklı etkinlikler düzenleyerek vatandaşları sahura kaldırıyoruz. Bu şekilde hem mahalle halkına hem de çocuklara Ramazan ayını sevdirmeye çalışıyoruz" dedi.
Mahallenin Ramazan Davulcusu Ercan Ceyhan ise, "Ramazan ayında değişik bir şeyler yapmak aklımıza geldi. Eskilere gidelim, Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca ve palyaço kostümleri ile vatandaşlara farklı bir sahur gecesi yaşatalım diye düşündük. Bu fikrimiz Ramazan ayı boyunca hem ailelerden hem de çocuklar tarafından büyük ilgi gördü" diye konuştu.
(AÖ-
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