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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çocuklar poşetle kayarak karın ve tatilin keyfini çıkardılar İzle

Çocuklar poşetle kayarak karın ve tatilin keyfini çıkardılar İzle

Poşetle kayan çocuklardan detaylar

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( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Oltu İlçesi’nde çocuklar poşetle kayak keyfi yaşadı. Oltu Mehter Dere Mahallesindeki çocuklar kar ve tatil sevincini poşetlerle kayarak çıkardılar. Oltu İlçe merkezine ilk karın yağması ile birlikte çocuklar karın keyfini çıkarmak için poşetlerle kaydılar. Kızakları olmadığı için poşetle kaydıklarını söyleyen çocuklar Belediye Başkanından kızak istediler. Mustafa Burak Sağdıç, “Uzun zamandır beklediğimiz kar yağdı ama kızaklarımız olmadığı için poşetlerle kayıyoruz. Belediye Başkanımız Necmettin Taşçı’dan ricamız bize kızak yaptırırsa çok güzel olur” dedi.
Muhammet Sağdıç, “Kış sporlarını çok seviyoruz imkanımız olmadığı için poşetle kayıyoruz. Bizlere paten falan yardımı yapılırsa çok seviniz” dedi.
Kayak sever çocuklar dondurucu soğukta ısınmak için ateş yaktılar.
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