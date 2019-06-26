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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çocuklar performansıyla usta piyanistleri aratmadı İzle

Çocuklar performansıyla usta piyanistleri aratmadı İzle

Piyano çalan çocuklar

Piyanist Forma Öğrenciler 

-Öğretici röp.
-Çocuk röp.

( MUĞLA ) MUĞLA

- Marmaris'te piyano kursu öğrencileri konser verdi. Çocuklar performanslarıyla usta piyanistleri aratmadı. Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Armutalan Kültür Merkezi önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Piyano eğitmeni Seval Yıldız'dan kurs alan 25 öğrenci sahneye çıkıp müzikseverlerle buluştu. Konsere ilçe yaşayanları yoğun ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı şarkılara piyanoyla hayat veren öğrenciler usta piyanistleri aratmadı. Öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Eğitmen Yıldız: "Bugün dördüncü yaz konserimizi gerçekleştirdik. Çocuklarım yine çok iyilerdi. Hepsiyle gurur duydum. Çocuklar çalıştıklarının sonucunu aldılar. Toplamda 32 çocuğa eğitim veriyoruz. Bugün 25 çocuk sahne aldı. Diğerleri çeşitli sebeplerden dolayı burada olamadılar. Bu etkinliği yaparken herhangi bir maddi kaygı gütmüyoruz. Tek amacımız, çocuklarımızın aldıkları eğitimleri ailelerine, sevdiklerine sergilemeleri. Çok başarılı olup kendi bestelerini yapan çocuklarım var. Piyano emek isteyen bir enstrüman. Ne kadar zaman ayırırlarsa o kadar iyi oluyorlar. " dedi.
Müzikseverler bir araya geldikleri için heyecanlı olduklarını belirten öğrenciler ise Seval Yıldız'a teşekkür etti. Konserin ardından 25 öğrenci, Seval Yıldız ile birlikte sahneye çıkıp şarkı söyleyip dans ettiler. (RT-MB-Y)
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