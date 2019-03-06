Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Çocuklar okula, anneler spora' - BİLECİK Haberi

'Çocuklar okula, anneler spora' - BİLECİK Haberi

"Çocuklar okula, anneler spora" - BİLECİK - Velilerin spor yapmalarından detaylar - Bala Hatun Anaokulu Okul Müdürü ve proje koordinatörü Sevim Çalışkan'ın konuşması - 40 yaşındaki öğrenci velisi Leyla Genç'in konuşması - Eğitmen Buse Yücel'in konuşmasıBİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesinin "Dengeli beslen, spor yap, sağlıklı kal" sloganıyla başlattığı uygulama kapsamında, çocuklarını anaokuluna getiren anneler, daha sonra hep birlikte spor yapıyor."Çocuklar Okula Anneler Spora Projesi"ne katılan anneler, Bala Hatun Anaokulu'na çocuklarını getirdikten sonra Hürriyet Mahallesi Kadın Yaşam Spor Merkezi'nde buluşuyor.Anneler, çocukları okuldan çıkıncaya kadar eğitmen eşliğinde spor yaparak vakit geçiriyor. Okul Müdürü ve proje koordinatörü Sevim Çalışkan da sağlıklı kalmak ve çocuklarına örnek olmak amacıyla sportif faaliyetlere katılıyor.Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, velilerin çocuklarını okula bıraktıktan sonra boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmesini istediklerini söyledi.

Kendisinin de bir veli olarak çocuğuyla spora geldiğini belirten Çalışkan, "Çok eğlendik. Asıl amacımız burada, çocuklarımız okuldayken velilerimizin spor yapması." dedi.
Öğrenci annelerinden Leyla Genç (40) ise çocuğuna sporu sevdirmek amacıyla etkinliğe katıldığını anlatarak, belediyenin imkanlarından faydalandıklarını dile getirdi.Eğitmen Buse Yücel de velilerin spor merkezinde zamanlarını daha verimli geçirdiklerini vurguladı.

Spor Merkezi Muhabir Koordinat Erimli Öğrenci Velisi 

İlgili Foto Galeriler
Ukrayna Usulu Spor MerkeziUkrayna Usulu Spor Merkezi
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı