-Yapılan rop ve detaylar



( BİLECİK )- Bilecikli kadınlar ücretsiz olarak spor yapıp, sağlıklı kalıyorlar- Hürriyet Mahallesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezi spor eğitmeni Buse Yücel;- "Onlarla birlikte, step, aerobik her türlü sporu yapıyoruz" BİLECİK



- Bilecikli kadınlar, çocukları okula bıraktıktan sonra Kadın Spor ve Yaşam Merkezi’ne gelerek spor yapıp sağlıklı kalıyorlar. Bilecik Belediyesi tarafından kent merkezinde 4 mahalleye yapılan Kadın Spor ve Yaşam Merkezi’nde Bilecikli kadınlar uzman personelle ücretsiz olarak spor yapıp, sağlıklı kalıyorlar. Bilecik Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Çocuklar Okula Anneler Spora" projesi kapsamında annelere dengeli beslenmek, spor yapma ve sağlıklı kalmanın yoları hakkında bilgi veriliyor. "Onlarla birlikte, step, aerobik her türlü sporu yapıyoruz" Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Hürriyet Mahallesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezi spor eğitmeni Buse Yücel, hafta içi sabah 9’da açılan merkezin akşam 9’da kapatıldığı belirterek, "Burada profesyonel eğitim vermekteyiz gelen kadınlarımıza. Onlarla birlikte, step, aerobik her türlü sporu yapıyoruz. Aynı zamanda bireysel de katılabiliyorlar geldikleri saatlerde. Salonlarımız ücretsizdir. Bir de cumartesi günleri sabah 10 aksam 7 saatleri arası açığız. Seans saatlerimizde bizimle birlikte profesyonel eğitime katılıyorlar. Aynı zamanda projemizle ilgili velilerimiz çocuklarını okullara bıraktıklarında buraya spor yapmaya gelebiliyorlar. Zamanlarını daha verimli geçiriyorlar. Çocuklarımıza ve velilerimize sporu sevdirmek için böyle bir projeye imza atmış bulunmaktayız. Bütün kadınlarımızı bekliyoruz. Bahçelievler Mahallesi, Beşiktaş Mahallesi, TOKİ ve Hürriyet Mahallesinde olduğu gibi 4 tane salonumuz mevcuttur. 4 salonumuzda da bu tarz etkinlikler olacaktır" dedi.

"Mahalle olarak da memnunuz" Spora gelen 40 yaşındaki Leyla Genç ise; "Ben buraya ara, ara geliyorum. Belediyemizin imkanlarından faydalanıyoruz. Mahalle olarak da memnunuz. Bayanlarımıza böyle faaliyetlerden faydalandırdığı için belediyemize teşekkür ederiz" dedi.