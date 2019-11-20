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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çocuklar 'Mavi Kalplere Dokun' etkinliğinde haklarını öğrendiler

Çocuklar 'Mavi Kalplere Dokun' etkinliğinde haklarını öğrendiler

Salondan detay

Tiyatro Oyunu 

-Tiyatro oyunları detay
-Çocuklar detay
-Yapılan konuşma
-Çocuklar röportaj

( BİLECİK ) Çocuklar "Mavi Kalplere Dokun" etkinliğinde haklarını öğrendiler BİLECİK

- Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen programda çocuklar, Çocuk Hakları Sözleşmesinin maddelerini okudular, öğrendiler ve anlattılar. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde bir araya gelen çocuklar "Mavi Kalplere Dokun" adında hazırlanan etkinlikte sahip oldukları hakları öğrenerek arkadaşlarına anlattılar. Etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Müdürlüğü Görevlisi Hakan Yavuz, "Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü etkinliklerle kutladık. Çocuklar öncesinde güzel bir tiyatro oyununu izlediler daha sonra burada haklarını okudular ve büyüklerine anlattılar" dedi.
Çocuk haklarını simgelemek adına mavi kurdelelerin dağıtıldığı programda veliler ve çocuklar düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
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