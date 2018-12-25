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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Çocuklar kızak ve poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı

Çocuklar kızak ve poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı

Çocukların kızak keyfinden görüntüler

Kullar Sevindik Kar Yağışı 

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( VAN -ÖZEL) VAN

- Van’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kızak ve poşetlerle gece karanlığında kayan çocuklar, doyasıya karın tadını çıkardı. Dün itibariyle etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, çocukların ise eğlencesi oldu. Gün boyu devam eden kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesini fırsat bilen çocuklar, ellerine aldıkları poşetlerle kaymanın keyfini yaşadı. Edremit ilçesine bağlı Memur-Sen TOKİ’deki çocuklar, kar yağışının etkisini yitirmesini fırsat bilerek karın tadını çıkardı. Kimi kızaklarıyla kimisi ise eline aldığı poşetle kayarak karın keyfini çıkaran çocuklar, okulların da tatil olmasını fırsat bilerek gece geç saatlere kadar eğlendi. Bu sene kar yağışının geç yağdığını da dile getiren çocuklar, “Aylardır kar yağışını bekliyorduk. Beklediğimiz kar yağışı bugün geldi. Çok sevindik” dedi.

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