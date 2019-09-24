Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı

Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı

Çocukların kozadan ipek üretiminin gösterilmesi

Hatıra Fotoğrafı Öğretmenler Öğretmen Çekim Öğrenciler 

-koza işlemlerinden detaylar
-Çocuklarla yapılan röportaj
-Sorumlu ile röportaj
-detay

( BİLECİK )- Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Koordinatörü Arkeolog Mesut Ünver;- "Bilecik’teki bütün çocukları ipek böceği ve koza ile tanıştıracağız"- "Bilecik Belediyesi olarak amacımız çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaktır" BİLECİK

- Bilecik Belediyesi tarafından "Yaşatmaya Devam Ediyoruz" projesi kapsamında Yaşayan Şehir Müzesi'ne gelen çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı.Yaşayan Şehir Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte ipeğin kozadan çıkışını gören öğrenciler, merak ettikleri sorulara da cevap buldu."Bilecik Belediyesi olarak amacımız çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaktır’’Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Koordinatörü Arkeolog Mesut Ünver, gerçekleştirilen aktivite hakkında şunları kaydetti:"Bilecik Belediyesinin katkıları ve Kozabirlik’in işbirliğinde bugün kozadan ipek çekimi etkinliği yaptık. Daha önceki etkinliklerimizde çocuklara, böceğin dutla buluşması ve beslenmesini daha sonra kozaya nasıl geçtiğini ve en son kelebek oluşlarını göstermiş ve anlatmıştık. Şimdi artık gerçekten ipeğin kozadan nasıl çıktığını ve ipeğin nerelerde kullanıldığını gösterdik. Onlara bu anlatımı yaptıktan sonra onlara bir koza hediye ederek, onları en güzel şekilde uğurluyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkıları ile bu şehrimizdeki bütün okuldaki çocuklarımızla buluşturacağız. Bunu da yaparken Belediye Başkanımız Semih Şahin’in katkılarının çok olduğunu ve teşekkürlerimizi iletiyorum.""Bilecik’teki bütün çocukları ipek böceği ve koza ile tanıştıracağız"Düzenleyecekleri etkinlikler ile Bilecik’teki bütün çocukları ipek böceği ve koza ile tanıştıracaklarını kaydeden Ünver, "Çocukların mutlu olduğunu gördük. Onların sorularını cevaplandırdık ve zaten programı yaparken bir sloganımız vardı. 'Her çocuğa bir koza' demiştik. Her çocuk bir koza gibi ve daha çok değerlidir. Onlar, bizim için küçük kozalar ve işlenip ipeğe dönüşecekler. Biz de bu etkinlik ile onların eğitimine küçük de olsa bir katkı sunmak istedik" dedi.
Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak ve Başkan Yardımcısı Özgür Algın, öğretmen ve öğrencilere koza çiçeği ve koza hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, Başkan Yardımcısı Özgür Algın, Kozabirlik mühendisleri, öğretmenler ve 200’ü aşkın öğrenci katıldı.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı