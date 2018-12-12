Çocuklar için otobüste bile atkı ve bere örüyorlar İzle

-Elinde şiş ile örgü ören kız

-Örgü ören genç kızlar

-Atkının örülmesi

-Berenin örülmesi

-İplerden detay

-Kızların birbirine örgü öğretmesi

-Örgü öğrenen genç kızlar

-Bitmiş atkı ve bere

-Hazır atkı ve bere

-Şiş üzerinde atkı öğrenen kızlar

-Örgünün ilmeklerini saymaları

-Ayakta örgü ören genç kız

-Bitmiş örgüler

-Bereyi kafasına geçiren kız

-Fatime Çelik’in konuşması

-Cennet Yılmaz’ın konuşması

-Örgü öğrenen kızlar

-Atkının örülmesi bitmiş bereler

-Otobüste atkı ören Cennet Yılmaz



( BATMAN ) BATMAN



- Batmanlı bir grup kadın kolları köy okullarındaki öğrenciler için sıvadı. Kadınlar, çocukların üşümemesi için ev, iş yeri ve otobüslerde atkı ve bere örüyor. Batman’da Kadın ve Demokrasi Derneği’nce (KADEM), köy okullarındaki çocuklar için “Gönül Örgüsü” adlı kampanya başlatıldı. Kampanya çerçevesinde bir araya gelen kadınlar, ev, iş yeri ve otobüslerde atkı ve bere oluyor. Kadınlar, karşılaştıkları hemcinslerinde de kampanyaya destek olmalarını istiyor. Geçen yıl aralık ayında başlatılan kampanya çerçevesinde şu ana kadar 5 köy okulundaki öğrencilere atkı ve bere gönderildi. “Mutluluklarıyla mutlu oluyoruz” Dernek Gönüllüsü Fatime Çelik, çocukların mutluluğuyla mutlu olduklarını belirterek, “Genç KADEM olarak geçen seneden bu yana köy okulundaki çocuklar için bere ve atkı örüyoruz. Geçen sene de farklı yerlerde etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu etkinliği bu sene de kız öğrenci yurdunda birlikte yürüyoruz. Örmeye devam etmemizin tek sebebi çocukların mutluluğunu görmemiz. Onların heyecanını ve samimi davranışlarını gördüğümüz zaman biz çok mutlu olduk. Her gün örmek hiçbir zaman gözümüze gelmedi” dedi.

Gönüllü Cennet Yılmaz ise, çocukların yüz ifadelerindeki mutluluğu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini anlatarak, “Onların o sıcaklığıyla bakışlarındaki o yüz ifadeleri nedeniyle bu sene daha çok bağlandık bu işe. Geçen sene karne hediyesi olarak onlara göndermiştik. Onlarla birlikte o mutluluğu yaşamıştık. Arkadaşlarımızla birlikte burada atkı ve bere örüyoruz. Ördüklerimizi onlara yetiştireceğimiz günü heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

(SS-MP-Y)

