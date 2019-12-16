Çocuklar haklarını oyunlar oynayarak öğrendi

-Çocukların oyunlar oynaması

-Gaye Tuğrulöz röp.

-Veliler ile röp.



( DENİZLİ )- Denizli’de “Ben Çocuğum, Haklarım Var” etkinliği DENİZLİ



- Denizli Pamukkale Belediyesi, Sosyal İklim Derneği ile ortaklaşa olarak “Ben Çocuğum, Haklarım Var” etkinliği gerçekleştirildi.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte Sosyal İklim Dernek Başkan Yardımcısı Gaye Tuğrulöz çocukların hakları konusunda bilgiler aktardı. Pamukkale Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği iş birliğinde, Pamukkaleli çocuklar oyunlar eşliğinde haklarını öğrendi. Pamukkale Belediyesi sosyal tesislerinden biri olan YSE’de bulunan Pamuk Kafe’de gerçekleşen, “Ben Çocuğum Haklarım Var” etkinliği gerçekleştirildi.

Pamukkale Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, Pamukkaleli çocuklar aileleriyle birlikte katıldı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Pamukkale’de önemli noktalardaki billboardlara, miniklerin çizdiği resimler renklendirmişti. Pamukkale Belediyesi, bunun devamı niteliğinde, çocuk hakları ve bu haklara ulaşamayan çocuklar hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla “Ben Çocuğum Haklarım Var” etkinliği düzenledi.

Sosyal İklim Dernek Başkan Yardımcısı Gaye Tuğrulöz’ün bizzat katılarak çocuklara oyunlarla haklarını öğrettiği etkinlikte çocuklar oldukça keyifli bir zaman geçirerek, hakları hakkında merak ettiği tüm soruları da sorabildiler. “Çocuklara hak temelli oyunlar oynattık” “21 yaşındayım ve 9 yaşından bu yana bu yana sivil toplum çalışmalarında yer alıyorum” diyen Sosyal İklim Dernek Başkan Yardımcısı Gaye Tuğrulöz, “Çocuk senatosunda, çocuk meclislerinde karar alma mekanizmalarına dahil oldum ve UNICEF’in çocuk hakları ve katılma eğitimini tamamladım. Bugün burada Sosyal İklim Derneğimiz adına çocuk çalışmalarını yaygınlaştırmak adına Pamukkale Belediyesi’nin desteğiyle buradayız. Pamukkale’de yaşayan çocuklara çocuk haklarını ve katılımını anlatıyor ve onlara oyunlarla oyunlaştırılmış bir şekilde hak temelli oyunlar oynatarak, haklarını öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu çalışmalarda bize destek olan Pamukkale Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.

“Çocuk Hakları’na biz önem veriyoruz” Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki çocukların ülkenin geleceğinin emanet edileceği kişiler olduğunu söyleyerek, “Çocuk Hakları’na biz önem veriyoruz. Çocuklarımız bu ve benzeri etkinliklerle haklarını öğrenmiş oluyor. 20 Kasım Çocuk Hakları günü idi. Biz çocuklarımızın haklarına önem verdiğimiz için farkındalık çalışmalarına destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Pamukkale ilçesinde yaşayan herkes gibi çocukların da mutluluğu için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.





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