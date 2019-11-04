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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çocuklar haber verdi, şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Çocuklar haber verdi, şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

- ekiplerin önlem alması

Bomba İmha Uzmanı Güvenlik Önlemi Şüpheli Valiz Şüpheli Çanta Polis Ekipleri 

-- detaylar
-- bomba imha uzmanı valizi patlaması
-- Parkın bitişiğinde evi bulunan Aksel Gökdere röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye İlçesinde çocuk parkına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Tuzla Mahallesi 625 sokak üzerindeki çocuk parkında, bir bankın altında şüpheli valizi gören mahalle sakinleri polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra özel elbisesini giyen bomba imha uzmanı valizin yanına giderek gerekli düzeneği kurduktan sonra özellikle parka yakın evlerdeki vatandaşların camlardan uzaklaşması uyarısı yapıldı. Valiz fünye ile patlatıldı. Valizden kullanılmış kıyafet çıkması büyük tedirginlik yaşayan çevre sakinlerine rahat nefes aldırdı. Parkın bitişiğinde evi bulunan Aksel Gökdere, valizin parka çocuklarını getiren aileleri tedirgin ettiğini bu yüzden polisten yardım istendiğini söyledi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra valizi kontrollü olarak patlattığını aktaran Gökdere, valizden kıyafet çıkmasıyla rahat nefes aldıkları belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti. (MY-OD-Y)
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