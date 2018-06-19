Çocuklar fıskiyelerde serinledi İzle

-Anne Fatma Özgen röp.

-Suda oynayan Buse Özgen röp.

-Güneş görüntüsü



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale’de hava sıcaklıları 30 derecenin üstüne yükselmesi nedeniyle çocuklar serinlemek için soluğu parktaki fıskiyelerde aldı. Kırıkkale Belediyesinin Büyük Şehir Parkında oluşturduğu fıskiyelerin yer aldığı kuru havuz, açılışından bu yana çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği Kırıkkale’de çocuklar serinlemek için değişik yöntemler buluyor. Yaklaşık bir yıl önce yapımını tamamlanan havuz, özellikle yazın sıcak günlerinde çocukların keyifle zaman geçireceği bir alana dönüştü. Çocuklar, fıskiye ve ışıklandırma sistemi ile gündüz ve gece büyük ilgi çeken kuru havuzda güvenli bir şekilde hem eğlendi hem serinledi. Onların coşku ve heyecan dolu anlarını yalnız bırakmayan aileler ise çocukların kuru havuzda eğlendiklerini söyledi.





