Çocuklar evi yaktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

-İtfaiye merdiveni ile inen kadın ve ağlaması

-Dumandan etkilenen kadın kontrol için ambulansa alınışı

-Binadan çıkanlarla röportaj

-Genel detay



( KONYA - HD) KONYA



- Konya’da, iki küçük kardeşin evde çakmakla oynadığı sırada halıyı tutuşturması sonucu çıktığı iddia edilen yangında, yoğun duman sebebiyle üst katlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tuğçe Sokak üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanda çıktı. İddiaya göre, apartmanın ikinci katında oturan Ahmet Ç’nin oğulları A.Ç.(8) ile Y.Ç. (7), annesi Emel Ç’nin işte olduğu sırada yatak odasında çakmakla oynarken halıyı tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyürken, çocuklar daireden çıktı. İhbar üzerine adrese, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis cadde üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. A.Ç. ile Y.Ç. kardeşler kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, yoğun duman sebebiyle yangın merdiveni bulunmayan binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye yardımıyla indirilen vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Dumandan etkilendiği belirlenen bir kadına ambulansta müdahale edildi. Binanın yöneticisi Mustafa Çiftci, “Çocukların kendi başına evde olduklarını duyduk. Artık çocuklar bir şeyle mi oynadılar, yoksa elektrikten falan kıvılcım mı aldı şuan net bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

Bina sakinlerinden İsmail Çiftci ise, "Ben altıncı kattaydım, gececiydim, yatıyordum. Evin içinin dumanlandığını gördüm. Yöneticiyi aradım. Daha sonra balkona çıktık dumandan etkilenmeyelim diye" dedi.

Apartmanda yangının başladığı sırada evinde bulunan başka bir apartman sakini de, “Son anda fark ettim ben. Sonra itfaiye geldi onunla da indik. İçeride iki kişiydik duman yoğun olduğu için inemedik” şeklinde konuştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (İY-FM-

