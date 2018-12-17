- Çocuklar duygu ve düşüncelerini sanata dökecek İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- ‘Eğitim, akademik anlamda olduğu kadar hayatın diğer alanlarında da öğrenciyi zenginleştirmeli’ düşüncesiyle yola çıkan Bahçeşehir Koleji, ressam Eliff Karadayı ile ‘İçimdeki Ben Kolaj Atölyesi’ni hayata geçirdi. Çocukların duygu ve düşüncelerini sanatsal olarak ortaya koyacakları bu çalışmaya velilerin ilgisi büyüktü. Öğrencilerin hafta sonlarını verimli geçirmek, sanatsal yönlerini ve düşüncelerini geliştirmek adına ‘İçimdeki Ben Kolaj Atölyesi’ programı toplam 4 hafta sürecek. Öğrenciler farklı malzemeleri bir araya getirerek duygu ve düşüncelerini sanatsal ifade biçimleriyle ortaya koyacak. “Çocuklara hayal kurmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini öğreteceğiz” Bahçeşehir Koleji Bakırköy Kampüsü’nde gerçekleştirilecek “İçimdeki Ben Kolaj Atölyesi” ile ilgili konuşan ressam Eliff Karadayı, “Çocukların kendi içlerindeki sanatı bulmaları için yaptığımız kolaj workshop. Kolaj olmasının sebebi ise, sahip olduğumuz her şey ile resim yapabilir ya da hayal dünyamızı sergileyebilir olmamız. Bu 4 haftalık bir program. Bu süreç içerisinde çocuklara soyutlamayı öğreteceğim. Balık denildiğinde direkt balık çizmek yerine bir çizgiyle, geometrik şekil ile bir kürdanla bile kendilerini ifade edebileceklerini anlatmaya çalışacağım. İlk gün figüratif portre çizeceğiz, daha sonra soyutlanmış natürmortlar ile ilerleyeceğiz ve en son ise 4’ncü hafta sonunda soyut resim yapacağız” dedi.

Birey için, sanatın salt hali önemli değil diyen Karadayı, “Birey için önemli olan mutlu ve sağlıklı bir kafa yapısına sahip olmak. Bunun için de bireyin hayal dünyasını kapamaması yani kilitlememesi gerekiyor. Biz çocuklara hayal kurmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini öğreteceğiz. Resimde veya başka bir şey ifade ederken sizin kendinizi anlamış olmanız kâfi. Bu nedenle kimseye kendinizi anlatmak zorunda değilsiniz. Mühim olan sizin kendinizi anlamanız” diyerek cümlelerini sonlandırdı. (DS-ÖK-Y)

