Çocuklar da şikayet için ombudsmanı arıyor - İZMİR İzle
- Şeref Malkoç'un katıldığı toplantıdan detaylar - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile röportajÇocuklar da şikayet için ombudsmanı arıyor - İdarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesi konusunda çalışmalar yürüten Kamu Denetçiliği Kurumuna her kesimden yapılan başvurular arasında çocukların istekleri dikkati çekiyor - Kamu Başdenetçisi Malkoç: - "Okuluna kitap isteyen öğrencilerden 'annem benim telefonumu aldı, annemden telefonumu alın', 'babam beni futbol maçına götürmüyor, babama söyleyin götürsün' diyene kadar çeşit çeşit müracaatlar var" - "Biz tabii kamu kurumlarıyla, idareyle insan arasındaki ilişkilerde çözüm arıyoruz. Eğer çocuk 'annem, babam telefonumu aldı' diyorsa burada hukuki değil sempatik çözüm öneriyoruz"İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Türkiye'de 2012 yılında çıkarılan yasayla kurulan Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) yapılan başvurular her geçen yıl artarken özellikle çocukların birbirinden ilginç talepleri dikkati çekiyor.Kimi öğrenciler okul bahçesine basketbol sahası isterken kimisi de ailesinin elinden aldığı cep telefonunun geri verilmesini talep ediyor.Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, idarenin verdiği hizmetin kalitesinin artması, denetlenmesi ve çalışmaların şeffaf hale getirilmesi için çalıştıklarını belirtti. Kuruma başvuruların 2016 yılında 5 bin 519 iken 2017 yılında yüzde 210'luk artışla 17 bin 131'e ulaştığını vurgulayan Malkoç, kamu personel rejimi ile eğitim ve öğretim alanına ilişkin şikayetlerde yoğunluk olduğunu aktardı.Malkoç, başvuruların internet üzerinden yapıldığına dikkati çekerek, şikayette bulunanlar arasında çocukların da yer aldığını söyledi.
- Kimi telefonunu kimi maça gitmek istiyor"Kamu kurumlarına müracaat için 18 yaş şartı gerekiyor, veli veya vasi izniyle müracat aranıyor" ifadelerini kullanan Malkoç, şöyle devam etti:"İlkokul çocukları, ortaokul çocukları, lise öğrencileri, 18 yaşın altındaki çocuklar da müracaat ediyorlar. Çok değişik müracaatlar var. Okulunun bahçesinde basketbol sahası isteyen ya da okuluna kitap isteyen öğrencilerden 'annem benim telefonumu aldı, annemden telefonumu alın' diyene kadar, 'babam beni futbol maçına götürmüyor, babama söyleyin götürsün' diyene kadar çeşit çeşit müracaatlar var."Malkoç, çocukların hayal gücünün çok zengin olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bu nedenle çok renkli ve güzel başvurularla karşılaşıyoruz. Geçenlerde bir başvuru vardı. İlkokul çocukları okulun bahçesindeki ağacın kesilmemesi için müracaat etmiş, 'Ağaçların kesilmesini durdurun' diye. İdarecilerle görüştük. Diğer durumlarda da anne ve babayla temasa geçiyoruz. Onlar da memnun oluyorlar. Biz tabii kamu kurumlarıyla, idareyle insan arasındaki ilişkilerde çözüm arıyoruz. Eğer çocuk 'annem, babam telefonumu aldı' diyorsa burada hukuki değil sempatik çözüm öneriyoruz." - Yılda 150 başvuru yapan yetişkinler varHak arama kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildiren Malkoç, bazı yetişkinlerin ise hak arama konusunu "takıntı" haline getirdiğini söyledi.
Birkaç kişinin her yıl 150 civarında başvuruda bulunduğunu, bunları sabırla cevaplandırmaya çalıştıklarını ifade eden Malkoç, "İnsanların hak arama yollarını geliştirmeye çalışıyoruz, bu da tahammül gerektiriyor. Aklına gelen her şeyden şikayet ediyor. Bunlara tahammül edeceğiz. İnsanımızın daha rahat ortamda hizmet alması, hizmet kalitesinin artırılması, insanımızın mutluluğu ve refahı için." dedi. - Eğitim alanındaki başvurular ilk sıradaMalkoç, kuruma yapılan başvurularda tavsiye kararı ile idarelere yol gösterdiklerini, bunların içinde ilk sırayı eğitim alanının aldığını kaydetti. Kamu kurumunda çalışan görevlilerin disiplin, atama, terfi başvurularının ikinci sırada yer aldığını belirten Malkoç, üçüncü sırada da yerel yönetimlerle ilgili başvuruların bulunduğunu dile getirdi.Gençlerde de hak arama kültürünü geliştirmek istediklerini anlatan Malkoç, "2018 yılında Türkiye'de bulunan 184 rektörlüğe mektup gönderdik. '7,5 milyon üniversite öğrencisi var, hukuku hakkaniyeti, hak arama yollarını yaygınlaştıralım.' dedik. Üniversitede ombudsmanlık toplulukları oluşturulmasını istiyoruz. 21 üniversitede ombudsmanlık topluluğu oluşturuldu. 2018'de bunu en az 50'ye ulaştırmak, 2019'da bütün üniversitelerde yaygınlaştırmak istiyoruz." diye konuştu.