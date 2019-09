Çocuklar camiye koşarak gidiyor İzle

-Yapboz yerleştirilmesi

-Sinema filmi izlenmesi

-Ney eşliğinde salavat getirilmesi

-Pasta kesilmesi

-Müftü ile röp.

-Nedim Yetiş ile röp.

-Öğrenciler ile röp.

-Caminin dış görüntüsü



( ADIYAMAN )- Çocukların eğitim öğretim döneminde camiden uzaklaşmaması için hazırlanan proje tuttu ADIYAMAN



- Adıyaman’da bir din görevlisinin başlattığı proje ile çocuklar camide ney dinleyip kitap okuyor, yapboz oynayıp film izliyor.Adıyaman Yeşil Cami imam hatibi ve Adıyaman Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Nedim Yetiş, hazırladığı proje ile öğrencileri okul dönemlerinde de camiye çekiyor. Yetiş'in “Geldi namaz yaşımız, secdeye değsin başımız” sloganıyla hazırladığı proje büyük beğeni topladı. Camiye gelen öğrenciler, ney dinleyip kitap okuyor, yapboz oynayıp film izliyor. Etkinliğin sonunda yaş pasta kesen öğrenciler, yapılan sosyal etkinlikleri çok beğendiklerini ifade ederek, her hafta etkinliğe katılacaklarını dile getirdiler.Etkinliğe katılan çocukları ziyaret eden Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, rek, çağımızın en büyük bağımlılığının sosyal medya olduğunu belirterek, “Bizim bu etkinlikleri yapmamızdaki tek hedefimiz Kur'an’ın ve Peygamber Efendimiz'in (SAV) ahlakını kuşanmış bir gençlik, bir nesil yetiştirmektir. Yaz tatilinde iki ay boyunca biz Adıyaman merkez ve köylerinde 15 bine yakın yavrumuzu Kur'an-ı Kerim ile buluşturduk. Onlara temel dini bilgilerini verdik. Hedefimiz ve gayemiz bu eğitimin yani yaz kurslarında vermiş olduğumuz eğitimin devamlı olmasını sağlamak. Yavrularımızı eğitip, yetiştirip onları bilinçlendirip, şuurlandırmazsak her birisinin ayrı ayrı teknolojinin ve sosyal medyanın esiri ve kurbanı olduklarını görüyoruz. Bu sebeple canına kıyan gençler, intihar eden gençler, bunları her gün medyada takip etmekteyiz. Bizim amacımız teknolojiye ve sosyal medyaya mahkum olmuş bir gençlik, bir nesil değil, sosyal medyaya, teknolojiye hakim bir gençliktir. Sosyal medya bağımlılığıyla uğraşmak ve mücadele etmek artık bizim birinci sırada gelen vazifemiz haline geldi” dedi.

Yeşil Cami imam hatibi Nedim Yetiş ise projeden bahsederek, “Efendimiz (SAV) sürekli meclisinde ve mescidinde çocuklara yer ayırmış, Efendimizin gönlünde çocukların yeri ve önemi ayrıdır. Bizler de çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, onlara karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek için böyle bir proje düşündük. Projemizin sloganı ‘Geldi namaz yaşımız, secdeye değsin başımız.’ Projemiz kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığımızın da onayından geçmiş iki çizgi filmimiz var. Her biri bir ahlakı değere temas ediyor. Etkinlikte ayrıca dini içerikli puzzellerimiz var. Çocuklar hem eğlenecek hem beyin cimlastiği yapıyor. Ayrıca oluşturduğumuz mini bir kütüphanemiz var, çocuk kitaplığımız var. Çocuklarımız burada kitap okuyacak. Zaman zaman biz burada kendilerine hikayeler, masallar okuyacağız. Ayrıca günün sonunda çocuklar yorgunluğunu atsınlar diye ney dinletisi yapacağız. En sonda da çocuklarımıza o günün şartlarında bir ikramla çocuklarımızı evlerine yolcu edeceğiz” diye konuştu.