Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

-çocuk eşyalarının mahallede bulunan caddeye asılması

Parmak Demir Parmaklık Helal 

--caddede demirlere asılan asılan çocuk elbiselerinden görüntü
--asılan ekmeklerden görüntü
--mahalleden detaylar
--mahallede kafe sahibi çağrı sadi duran röp

( BURSA -ÖZEL)- Mudanya'da bu mahallede askıda elbise uygulaması yapılıyor BURSA

- Bursa’da mahalle sakinleri, ihtiyaç fazlası kullanılabilecek çocuk eşyalarını caddede bulunan demirlere astı. İhtiyacı olan aileler ücret ödemeden bu eşyaları seçip evine götürüyor. Mudanya'nın Siteler Mahallesi sakinleri, "helal olsun" dedirten örnek bir uygulamaya imza atıyor. Mahallede yaşayan örnek vatandaşlar, mahallenin en işlek caddesine az kullanılmış veya yeni çocuk eşyaları ile ekmekleri asarak, ihtiyaç sahiplerinin kimseye sormadan bunları almasını sağlıyor. Mahalle sakinleri, kafe işletmecisi Çağrı Sadi Duran’a kıyafetleri emanet ediyor. O da bu kıyafetlerin kullanılabilir olanlarını ayırarak mahallenin en işlek caddesinde bulunan demir parmaklıklara asıyor. Bu çocuk eşyalarını ihtiyacı olan aileler kimseye bir şey sormadan alarak evine götürüyor. Bu uygulama sayesinde alanla veren bir birini görmeyerek yüzlerce yıllık gelenek yaşatılıyor. Bu uygulama herkesin büyük takdirini topluyor. Mahallelerindeki bu güzel uygulamayı herkesin takdir ettiğini ifade eden Çağrı Sadi Duran, "Mahallemiz 20 yıllık bir yerleşim yeri. 10 yıldır nüfus artışı yaşandı. Mahallemizde yaşayan, durumu iyi olan vatandaşlarımız bize askıda ekmek uygulaması başlatmamız için teklifte bulundu. Biz de bu uygulamayı başlattık. Sonra askıda kıyafeti de ekledik. Aileler az kullandığı ve sıfır aldığı kıyafetleri bize getiriyorlar, biz de bu kıyafetlerin kullanılabilir olanlarını seçerek mahallemizde bulunan caddedeki demir parmaklıklara asıyoruz. İhtiyacı olan aileler kimseye bir şey sormadan buradaki eşyaları alarak evine götürüyor. Bu sistem sayesinde alanla veren bir birini görmüyor. Bu uygulama çok takdir topluyor" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı