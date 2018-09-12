Çocuklar burada kendi paralarını kazanıp, gerçek hayatı deneyimliyor

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- KidZania Edutainment Zirvesi, çocuklara gerçek hayatın bir yansımasını sunan KidZania İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşti. Kurulan küçük şehirde çocuklara hayallerindeki mesleklerle tanışmalarını sağlayarak onlara rol yapma olanağı sunuldu. Çocuklara gerçek hayatın bir yansımasını sunan KidZania İstanbul, KidZania Edutainment Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Dünyada ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen zirvede KidZania Genel Direktörü Hernan Barbieri, KidZania Eğitim Başkanı Doktor Ger Graus, Global İş ve Kültür İnovasyonu Tasarımcısı Canay Atalay ve KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur çocukların öncü olduğu dünyanın yeni kodları ve markaların yerini konuştu.

“Çocukların öğrendiği şey çalışmanın değeri oluyor” Zirvede, açıklamalarda bulunan KidZania Genel Direktörü Hernan Barbieri, temel olarak çocuklara hayallerindeki mesleklerle tanışmalarını sağlayarak onlara rol yapma olanağı sunduklarını belirterek, “Burası tek başına bir ülke ve burada bağımsız bir ekonomi var. Bu yüzden çocuklar faydalandıkları hizmetler karşılığında KidZania parasını yani KidZos kullanıyor. Bazen de yaptıkları işler karşılığında sembol para kazanıyor. Çocuklar kazandıkları parayı bankaya yatırabilir, bağışlayabilir ya da harcayabilir. Ancak bunun sonucunda çocukların öğrendiği şey çalışmanın değeri oluyor. Çünkü çocuklar burada çalışmak zorunda ve çocukların düşündüklerinin aksine paranın bankamatiklerden gelmediğini öğrenmesi için önemli. Dolayısıyla başlıca değer, çalışmanın önemidir” dedi.

Barbieri sözlerini şöyle tamamladı: “Burada çocukların yapabileceği 100’den fazla aktivite var ve bu aktivitelerin her biri pedagoglar, psikologlar ve konunun alanında uzmanların danışmanlığında hazırlanıyor”. “Çocuklar, ne yapmak isterlerse onu yapıyorlar” KidZania Eğitim Başkanı Doktor Ger Graus yaptığı açıklamada söz konusu yerin eğitim ve eğlencenin buluştuğu bir yer olduğu için özel olduğunu söyleyerek, “Çocukların kendileri için mümkün olan hikayeleri yazabildikleri, karar verebildikleri için özel. Çocuklar yalnızca bildikleri şeyden ilham alır. Burası ise onların daha çok şey öğrenmesini sağlıyor. Eğitmenler açısından da bu yüzden heyecanlanmalı” ifadelerini kullandı. Burasının bir diğer özel yanının, çocukların kendi kararlarını alarak istedikleri şekilde ailelerine bağlı olmadan vakit geçirdikleri bir yer olması olduğunu vurgu yapan Ger Graus, “Asıl sorumlu olanlar çocuklar. Ne yapmak isterlerse onu yapıyorlar ve eğleniyorlar. Bu sırada bağımsızlar, kendi kararlarını veriyor ve eğleniyorlar” dedi.

“Çocuklar, eğlenirken öğrenmek, öğrenirken deneyimlemek fırsatlarını yakalıyorlar” Son olarak dünyada ilk kez gerçekleşen zirveye aynı zamanda ev sahipliği de yapan KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur ise söz konusu yerin bir çocuk ülkesi olduğunu vurgulayarak, “Gerçek hayatta ne varsa, burada da mevcut. Kültür, sanat ve ekonomi, aklınıza ne geliyorsa tamamı çocuklar özelinde, çocuklara mevcut. Burası 4 yıl önce kuruldu, 10 bin metrekarelik kocaman bir çocuk şehri ve çocuklar buraya kendi ülkelerine gelirken, aslında kendi para birimlerini kullanıyorlar. Kendi dillerini kullanıyorlar ve hayal ettikleri meslekleri deneyimleyerek, eğlenirken öğrenmek, öğrenirken deneyimlemek fırsatlarını yakalıyorlar. Burada 67 tane farklı aktivite var. Her aktivitenin kendi özelinde hem bilgilendirici, hem eğlendirici, hemde deneyimletme imkanı bulunuyor. Çocuklar bazı aktiviteleri Kidzania’nın para birimi KidZos ödeyerek girmek zorunda ve bazı aktivitelerden ise sembol para kazanıyorlar. Dolayısıyla bu ülkenin kendi ekonomisi de çocuklar tarafından yönetiliyor” dedi.

19 ülkede 24 tane Kidzania bulunduğunu söyleyen Timur, sözlerini şöyle tamamladı: “Önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da yükselecek. Kidzania İstanbul olarak biz 16’ncı ülkeyiz. Bütün bu bilgi ve deneyimleri, iş ortaklarımızla paylaşmak istedik. İş ortaklarımıza bu deneyimi anlatmak için de ilk defa söz konusu zirveyi hazırladık. İş ortakları Kidzania’nın temelinde çok çok önemli. Bir şehirde olmazsa olmaz tüm mesleklerin aslında gerçek dünyada yansımaları var”.

