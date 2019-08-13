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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğleniyor

Çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğleniyor

Bayram yerinden görüntüler

İsaf Kalaba Alabalık Eğlence Merkezi 

-Salangaçlara binenler
-Bayram yerinde eğlenen çocuklar
-röportajlar
-Bayram yerinde eğlenen çocuklar
-Yoğun kalabalıktan görüntüler

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kilis'te bayram yerine akın eden Türk ve yabancı uyruklu çocuklar, gönüllerince eğleniyor. Kilis’te Kurban Bayramı'nda çocukların eğlence merkezi olan bayram yeri, bayramın üçüncü gününde yoğun kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren misafirlerini ağırlamaya başlayan bayram yerinde, günün en sıcak saatlerinde dahi kalabalık eksilmiyor. Atlı ve tahta salıncakların sıra sıra dizildiği mekanda, Türk ve yabancı uyruklu çocuklar gönüllerince bir bayram geçirmenin keyfini yaşıyor.
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