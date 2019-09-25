Çocuklar ameliyata akülü arabayla gidiyor Haberi

-Akülü arabaya binmeleri ve gitmeleri

-Babanın konuşması

-Başhekimin konuşması

-Anestezi uzmanının konuşması

-detay



( DÜZCE )- Düzce’de çocuk hastalara özel hizmet DÜZCE



- Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde çocukların ameliyat korkularını yenmeleri ve ameliyathaneye eğlenerek gitmelerini sağlamak amacıyla akülü araba uygulaması başlatıldı. Ameliyathane önüne kadar akülü araba kullanarak giden çocuklar daha rahat operasyon geçiriyor. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve sağlık yöneticilerinin katkılarıyla Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisinde kullanılmak üzere iki adet akülü araç bağışında bulunuldu. Bu bağlamda yatarak tedavi gören çocuk hastalar ameliyathaneye kadar eğlenceli ve keyifli şekilde giderek operasyona da yine mutlu giriyorlar. Çocuğunu sünnet ettirmek için hastaneye getiren ve ameliyata akülü araba ile giden çocuğun babası İsmail Turan “Çocuğumuzu sünnet yaptırıyoruz. Uygulama çocukların korkusunu yeniyor. Çocuklara heyecan veriyor. Ameliyata daha mutlu bir havada girip çıkıyorlar. Çocukları için güzel bir atmosfer oluyor” şeklinde konuştu.

Uygulamanın çocukların mutlu olmasını sağladığını söyleyen Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hamit Özmen, “Sağlık personellerin topladıkları paralarla hastanemize 2 tane akülü araba alarak çocuklarımızın ameliyathaneye girerken bu arabalarla girmelerini istedik. Bunun sebebi çocuklar ameliyathaneye girişte anne ve babadan ayrılmaları sonucunda yoğun anksiyete yaşamaktalardı. Bu çocukların ameliyat ve ameliyat sonra ki süreçlerinde etkiliydi. Ama şunu gözlemledik. Akülü arabalarla ameliyathaneye giren çocuklarımızda hem ameliyat süreci hem ameliyat sonra ki süreçte daha rahat bir iyileşme ve konfor süreci olduğunu gözlemledik” diye konuştu.

“Çocuklar korkularını yendi” Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Anestezi ve Animasyon Uzmanı Özgür Düzgöl çocuk hastaların bu sayede korkularını yendiklerini belirterek “Çocuk hastalarımızın ameliyat aşamasında hastaneye girdikleri zaman yoğun bir anksiyete yaşıyorlar. Doktor korkusu, iğne korkusu gibi korkularla ameliyat olacağı güne kadar çocukta stres gelişiyor. Bu stresi minimum seviyeye indirmemiz gerekiyor. Çünkü uygulanan anestezik ajanların dozlarında artırım yapmamız gerekebiliyor. Bunun için kendi hastanemizde özellikle çocuk hastaların ameliyat öncesi hazırlıkların yapıldığı aşamalarda küçük bir duvara kendi imkanlarımızla bazı çizgi film karakterlerinin çizimlerini yaptık. Çocuklarımıza birkaç oyunca tedarik ettik. Bu ameliyatı beklerken hazırlık aşamasında yoğun anksiyete gelişmesini engellesin diyeydi. Daha sonra bu aşamada başarılı olduğumuzu gördük. Annelerden çocuklarını son aşamaya kadar ayırmıyoruz. Arkasından başhekimliğimizde uygulamayı bir tık ileri götürerek çocukları ameliyathaneye getirirken akülü arabayla getirirsek nasıl olur diye düşündük. Mevcut uygulama bizim anestezi açısından istediğimiz şekilde anksiyetenin azaltılması ve içerde uygulanan anestezik ajanların dozlarının azalmasına yol açtı. Güzel bir uygulama oldu. Tıbbi olarak bununla ilgili yayınlarda mevcut. Ne kadar anksiyeteyi düşük seviyede tutarsak anestezik ajanların kullanılmasında kalite ve güvenlik yüksek olur” diye konuştu.

Bu durum en çok anne ve babaları sevindiriyor.

