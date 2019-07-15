Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çocuklar 15 Temmuz şehitlerini andı

Çocuklar 15 Temmuz şehitlerini andı

Çocukların yürüyüşü

Şehit Küçük Çocuk Darbe Girişimi Cep Telefonu Terör Örgütü 

-Sloganları
-Ellerinde Türk bayrağı

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde küçük çocuklar ellerine aldıkları bayraklarla 15 Temmuz şehitlerini andı. Fettuhlacı terör örgütü tarafından hain darbe kalkışmasının 3’üncü yılı dolaysıyla Ülke genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlenirken, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde küçük çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklarda, ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganıyla 15 Temmuz hain darbe girişimine tepki gösterdi. 15 Temmuz’da darbecilere karşı Türk bayraklarını alan ve şehit olanları canlandıran küçük çocuklar, sloganlar eşliğinde sokak sokak gezdi. Küçük çocukların o anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Kadın subay çocukların yüzünü güldürdüKadın subay çocukların yüzünü güldürdü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı