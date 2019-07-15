Çocuklar 15 Temmuz şehitlerini andı

-Sloganları

-Ellerinde Türk bayrağı



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde küçük çocuklar ellerine aldıkları bayraklarla 15 Temmuz şehitlerini andı. Fettuhlacı terör örgütü tarafından hain darbe kalkışmasının 3’üncü yılı dolaysıyla Ülke genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlenirken, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde küçük çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklarda, ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganıyla 15 Temmuz hain darbe girişimine tepki gösterdi. 15 Temmuz’da darbecilere karşı Türk bayraklarını alan ve şehit olanları canlandıran küçük çocuklar, sloganlar eşliğinde sokak sokak gezdi. Küçük çocukların o anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

