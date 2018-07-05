Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çocuk tacizcisi olduğu iddia edilen kişiyi vatandaşlar linç etmek istedi

Çocuk tacizcisi olduğu iddia edilen kişiyi vatandaşlar linç etmek istedi

Çocuk tacizcisi olduğu iddia edilen kişiyi vatandaşlar linç etmek istedi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Polis Bild Güvenlik Önlemi 


- Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde parkta bir çocuğa taciz ettiği iddia edilen bir şahış vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay, Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi Burcu Çavuş Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşlarında bir kişi parkta bir çocuğu taciz etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Taciz ettiği iddia edilen kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayı duyan vatandaşlar kişiyi linç etmek istedi. Polis güvenlik önlemi alarak kişiyi koruma altına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı