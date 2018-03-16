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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Çocuk Şube Ekipleri 980 kilogram kaçak nargile tütünü yakaladı

Çocuk Şube Ekipleri 980 kilogram kaçak nargile tütünü yakaladı

Kaçak tütün sergi

Uyuşturucu Kaçak Polis Merkezi Öğrenciler Muhalefet 

-Baskın yapılan ev (Polis kamerası)

( İSTANBUL )- Çocuklara ve gençlere satılan 980 kilogram tütüne el konuldu İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen ihbar üzerine yapılan operasyonda okul ve kafelerde çocuklara ve öğrencilere uyuşturucu, kaçak tütün mamulleri sattıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların satmak için kaçak yollarla getirdiği yaklaşık bir ton tütün mamulüne el konuldu. Polis ekiplerine yapılan ihbar üzerine Esenyurt’ta bulunan bir rezidansa yapılan operasyonda uyuşturucu ve kaçak tütün mamulleri sattıkları tespit edilen Y. E. A. İle H. M. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y. E. A. İle H. M. polis merkezine getirilirken değeri 150 bin ile 200 bin TL arasında olan 980 kilogram tütüne de el konuldu. Şahısların silahlı olduğu tespit edilirken ev, araç ve iş yerinde yapılan aramada bir adet tabanca, 2 adet şarjör, 23 dolu fişeğe de el konuldu. H.M. isimli şahsa olay ile ilgili sayılı kanuna muhalefet ve 5607 sayılı kanuna muhalefet suçlarından iki ayrı dosya tanzim edilerek, gerekli adli işlemler yapıldı. İşlemlerinin ardından H.M. ile Y.E. A. serbest bırakıldı.
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