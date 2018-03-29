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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun' çağrısına Gaziantep'ten destek İzle

'Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun' çağrısına Gaziantep'ten destek İzle

parktan detaylar

Cinsel İstismar İhlas Kamera Güvenlik Kamerası Ebeveyn 

-ipe tırmanan çocuklar
-çocukların oynamaları
-aileler ile röp
-Çocukların güvenlik kamerası talebi
-detaylar

( GAZİANTEP ) "Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun" çağrısına Gaziantep'ten destek GAZİANTEP

- İhlas Haber Ajansı

, Türkiye Gazetesi ve TGRT Haber'in "Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun" çağrısına Gazianteplilerden de destek geldi. Gaziantep'te aileler tedirgin olmadan çocuklarının parklarda oynayabilmeleri için güvenlik kamerası konulmasını istiyor. "Acaba bir şey olacak mı?" endişesiyle çocuklarını parka götüren ebeveynler, güvenlik kamerası gibi tedbirlerin bir an önce alınmasını istedi. Çocuklar ise parklarda rahatça oynayabilmeleri için büyüklerinin güvenlik kamerası isteğini yineledi. Aileler, çocukların cinsel istismar, taciz, gibi olaylara karşı güvenlik kameralarının önemine değinerek, kameralarla bu tür suçların önüne geçilebileceğini ya da suçluların tespit edilebileceğini ifade etti.
Çocuklar da kendilerinin parklara gitmeye cesaret edemediklerini kaydederken, güven içerisinde oynayabilmeleri için yetkililerden parklara güvenlik kameraları takılmasını istedi. Gaziantep'teki belediyeler ise parklara güvenlik kamera kampanyasını desteklediklerini bir an önce gerekli çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

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