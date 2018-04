Yakın Plan Hakkında

Geç saatlere kadar, büyük emekler sarf edilerek çekilen dizilerin kamera arkası görüntüleri, setlerin günlük çalışma tempoları, oyuncular, yapımcılar ve senaristlerle çok özel röportajlar Yakın Plan ile evlerinize geliyor… Başarılı ve güzel sunucu Esra Balamir ile bu eğlenceli ve keyifli serüveni sakın kaçırmayın! Yakın Plan, her Cumartesi saat 23:00'de Beyaz TV’de…...

devamı Geç saatlere kadar, büyük emekler sarf edilerek çekilen dizilerin kamera arkası görüntüleri, setlerin günlük çalışma tempoları, oyuncular, yapımcılar ve senaristlerle çok özel röportajlar Yakın Plan ile evlerinize geliyor… Başarılı ve güzel sunucu Esra Balamir ile bu eğlenceli ve keyifli serüveni sakın kaçırmayın! Yakın Plan, her Cumartesi saat 23:00'de Beyaz TV’de…...

-Mesire alanı drone detay-Havadan kalabalık detay-Oyun alanları kuş bakışı detay-Güvenlik kamerası detay-Kamera sistemi takılması-Çocuk parklarındaki çocuklar vatandaşlar detay-Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay röportaj-Güvenlik kameralarından detaylar-Vatandaşlar röportaj-Çocuklar röportaj-Güvenlik kamera izleme odası detay-Drone kaldırılması-Güvenlik görevlilerin drone üzerinden kör noktaları havadan izlemesi-Oyun alanlarından genel ve yakın planlar-Çocuklar röportaj 2-Çocukların Drone'a al sallaması( KAHRAMANMARAŞ -HD)- İhlas Medya kuruluşları olan İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber ve Türkiye gazetesi tarafından başlatılan, ‘Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun’ kampanyasına Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediyesi destek verdi - Çocuk parklarını güvenlik kameralarıyla donatan Dulkadiroğlu Belediyesi, yoğun saatlerde drone ile oyun alanlarını havadan görüntülüyor KAHRAMANMARAŞ- İhlas Medya kuruluşları olan İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber ve Türkiye gazetesi tarafından başlatılan, ‘Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun’ kampanyasına Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi destek verdi. İhlas Medya tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan ‘Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun’ kampanyasına destek her geçen gün büyüyor. Kampanya çerçevesinde sınırları içerisinde yer alan çocuk parklarına tek tek güvenlik kamerası taktıran Dulkadiroğlu Belediyesi, insansız hava aracı olan drone ile oyun alanlarını havadan da görüntülüyor. Bu kampanya sayesinde çocuk parklarının çok daha güvenli olduğunu söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Kampanyaya biz de destek veriyoruz. Bizim yeni inşa ettiğimiz çok büyük bir mesire alanımız var. Bu mesire alanını kameralarla donatarak buraların daha güvenli olmasını sağladık. Dolayısıyla biz de üzerimize düşen görevi bu kampanyaya destek vererek gösteriyoruz. Bu şekilde mahallelerimizde bulunan park ve bahçelerimizin tamamında benzer uygulamalar yapmak istiyoruz. Böylelikle parklarımızı daha güvenli, daha rahat bir şekilde kullanma amacımız var. Bu Yeşiltepe’de bulunan mesire alanımızı da kameralarla donattık şu anda. Bu sayede vatandaşlarımız çok rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilirler. Bu projeye öncülük ettikleri için İhlas Medya grubuna teşekkür ederim” dedi.Güvenlik kameraları sayesinde çocuk parklarının çok daha güvenli hale geldiğini söyleyen ebeveynler ve çocuklar, Dulkadiroğlu Belediyesine teşekkür ettiler.