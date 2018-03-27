‘Çocuk parklarına güvenlik kamerası’ kampanyasına Bursalı ailelerden destek

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( BURSA -HD)- “Çocuklarımızın güvenliği için güvenlik kamerası istiyoruz” BURSA



- İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber, çocukların güven içinde oynamaları için bütün belediyelere her çocuk parkına kamera konulması çağrısında bulunuyor. Bursalı aileler de kampanyaya destek verdi. Çocuklara karşı taciz ve tecavüz olaylarına dur demek için başlatılan "Çocuk parklarına güvenlik kamerası" kampanyası başlatan TGRT HABER ve İhlas Haber Ajansı’na ülkenin her köşesinden destek geliyor. Anneler çocuklarının daha güvenli bir ortamda vakit geçirmesi için belediyelere seslenerek güvenlik kamerası çağrısında bulundu. Son dönemlerde sıkça gündeme gelen çocuk kayıpları, taciz ve tecavüz olaylarına dur demek için "Çocuk parklarına güvenlik kamerası" kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda çok sayıda aile, çocuklarının zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği oyun parklarına kameralar yerleştirilmesi konusunda belediyelere çağrıda bulundu. Kampanyaya destek veren ve kameraların caydırıcı olabileceğini belirten aileler, güvenlik kameraları sayesinde zanlıların da kolaylıkla tespit edilebileceğini dile getirdi. Aileler, çocukların parklarda güvenle oynayabilmesi için herkesi "Çocuk parklarına güvenlik kamerası" kampanyasına destek vermeye davet etti. Aileler yaptıkları çağrılarda “Çocuklarımızı parklarda gözümüzün önünden ayıramıyoruz. Son zamanlarda çocuklara yönelik artan bir sürü saldırı var. Bu tür durumların karşısına geçebilmek için başlatılan kamerayı sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

Oğlunu parka getiren bir başka anne de, “Keşke biz büyükler çocuklara iyi davransak ve böyle bir şey olmasa ama ne yazık ki çocuklara karşı çok fazla saldırı var. Ben çocuğumu iki dakika gözümün önünden ayıramıyorum. Çok yerinde bir kampanya, yetkililer de uygun gördüğü takdirde güvenlik kameraları bizi çok mutlu edecektir” ifadelerini kullandı.

