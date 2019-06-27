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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çocuk parkında yakalanan yılan doğaya salındı Haberi

Çocuk parkında yakalanan yılan doğaya salındı Haberi

Yakalanan yılanın görüntüsü

Bild Akalan Irak 

-Yılanın torbaya konması
-Vatandaşların izlemesi
-Doğal ortama salınması

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da park içerisinde vatandaşlar tarafından fark edilen yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı. Olay, Kılıçaslan Parkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta piknik yapan vatandaşlar çimlik alanda yılan olduğunu fark etti. Korkan vatandaşlar yılanın bulunduğu yerden uzaklaşarak durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yılanı yakalayarak torbaya koydu. Yılan daha sonra doğal ortama bırakıldı. (YC-İP-
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