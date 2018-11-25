Çocuk park halindeki otomobile çarpan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu...O anlar kamerada Haberi

-Olay yerinden görüntü

-Sürücü Bişar Kara ve vatandaşlarla röportaj

-Hastaneden görüntü



( KOCAELİ -ÖZEL)- Hafif ticari aracın çarptığı park halindeki otomobildeki anne ve oğlu yaralandı KOCAELİ



- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde marketin önünde park eden otomobile hızla gelen hafif ticari araç çarptı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında iki araç arasında oynayan çocuk, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuluyor. Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Kullar Yakacık Mahallesi Yakacık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Refik S., eşi Duygu S. ve oğlu Yusuf Ali S. İle birlikte alışveriş yapmak için markete gitti. İdaresindeki 41 LN 148 plakalı otomobili market önüne park eden Refik S. Araçtan inerek markete girdi. Refik S.’nin eşi Duygu S. ve oğlu Yusuf Ali S. araçta beklerken, karşı önden gelen Bişar Kara yönetimindeki 41 PS 917 plakalı hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil içerisinde bulunan anne Duygu S. ve oğlu Yusuf Ali S., yaralanırken, o sırada çarpışan iki araç arasında bisikleti ile oynayan bir çocuk hızla gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza sonrasında iki taraf birbirine girdi Kazayı gören Refik S. ve çevredeki vatandaşlar hemen araç içerisinde yaralanan anne ve oğlunun yardımına koştu. Otomobilden çıkarttıkları Duygu S. ve Yusuf Ali S.’nin yaralandığını öğren çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan anne ve oğlu Gölcük Necati çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra ola yerine gelen Bişar Kara’nın yakınları ve Refik S.’nin yakınları arasında ise kavga çıktı. Yaşanan kavga sebebi ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından taraflar sakinleştirilirken, sürücü Bişar Kara, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hafif ticari araç sürücüsü suçsuz olduğunu iddia etti Olay anını anlatan sürücü Bişar Kara, suçsuz olduğunu, karşıdan gelen bir aracın kendisini sıkıştırdığını iddia etti. Karşıdan gelen araca çarpmamak için yavaşladığını belirten Kara, park halindeki otomobile çarptığını ifade etti.

Çevredeki vatandaşlar ise Bişar Kara’nın suçlu olduğunu iddia ettiler. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı Kazada yaralanan anne Duygu S. ve oğlu Yusuf Ali S.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Meydana gelen olayda Refik S.’nin otomobilini market önüne park ettiği görülüyor. Refik S. araçtan inip markete girerken, o sırada ismi öğrenilemeyen bir çocuk bisikleti ile gelip kaza yapan iki aracın arasında bir süre duruyor. Daha sonra çocuk bisikletini kaldırıma çıkarttığı sırada hızla gelen hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarpıyor. Hafif ticari aracın çarptığı otomobil savrulurken, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan çocuk, markete koşuyor. Daha sora içerisinden çıkan Refik S. ve vatandaşlar araç içerisindeki anne ve oğlunun yardımına koşuyor.

