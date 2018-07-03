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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Çocuk ölümlerine dikkat çekmek için ayılara 1 metre yaklaştılar Haberi

Çocuk ölümlerine dikkat çekmek için ayılara 1 metre yaklaştılar Haberi

Gençlerin çocuk ölümlerinin karşı dikkat çekmek için ayıların yanında durması

Acımasız Çocuk İstismarı Hayvan 

-Sabri Doğanay'ın konuşması

( KARS ) KARS

- Sarıkamışlı iki genç Türkiye’de son günlerde yaşanan çocuk istismar ve ölümlerine dikkat çekmek için boz ayılara 1 metre yaklaşarak, ‘hayvanların insana değil, insanların insana’ zarar verdiğine dikkat çektiler. Sarıkamış’ta yaşayan Sabri Doğanay ve Baran Erdoğdu, her gün onlarca boz ayının yiyecek bulmak için ilçe çöplüğüne gelen vahşi ayılara 1 metre yaklaştılar. Sarıkamışlı gençler Türkiye’yi yasa boğan ‘Leyla ve Eylül’ün acımasızca öldürülmelerine, insanın insana yaptığını, hayvanların insana yapmadığını işaret ederek boz ayıların önünde durdurdular. Yaklaşık 15 dakika ayıların önünde duran gençler, çocuk ölümlerin ve çocuk istismarının önüne geçilmesini istediler. (AY-ÖB)
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