Çocuk Meclisi’nde mazbata heyecanı

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( ANKARA )- Kuşakları buluşturan mazbata töreni- Ankara Büyükşehir Belediyesi 24. Dönem Çocuk Meclisi’nin yeni başkanı ceren hızlı’nın da aralarında bulunduğu 150 asil üye düzenlenen törenle mazbatalarını aldı- İlk çocuk meclisi üyesi olan Eren Coşkun, 24. Dönem üyesi kızının mazbata heyecanına ortak olurken, 90 yaşındaki Kore Gazisi Yaşar Hızlı, başkanlığa seçilen torununu yalnız bırakmadı- Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz: ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesi 24. Dönem yaşandı. Çocuk Meclisi başkanlığına seçilen Ceren Hızlı’nın da aralarında bulunduğu 150 asil üye, mazbatalarını düzenlenen törenle aldı. Mazbata töreni kuşakları buluşturdu Çocuk Meclisi Mazbata Töreni’nde bazı ilkler de yaşandı. 1995 yılında kurulan Çocuk Meclisinin kurucu üyelerinden Eren Coşkun, mazbatasını alan kızı Beyza Nagehan Coşkun’un heyecanına ortak oldu. Kızının mazbata almasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten baba Eren Coşkun, çocuklara, her zaman insanlarla iletişim halinde olmaları tavsiyesinde bulundu. Duygu dolu anların yaşandığı törende gözyaşlarına hakim olamayan Beyza Nagehan Coşkun, “Çok mutluyum ve sevinçten ağlıyorum” diyerek, mazbatasını babasıyla birlikte kameralara gösterdi. Mazbata töreninde bir başka sürpriz de dede torun arasında yaşandı. Kore Gazisi 90 yaşındaki Yaşar Hızlı, Meclis Başkanı seçilen torunu Ceren Hızlı’nın mazbata töreni için İzmit’ten Ankara’ya geldi. Dede Yaşar Hızlı duygularını, “Bu kadar büyük bir mutluluğu ilk kez Kore’ye giderken, ikinci kez de burada torunumun mazbata töreninde yaşadım. Torunumla gurur duyuyorum” sözleriyle dile getirdi. Mazbata heyecanı yaşadığı sırada dedesinin kendisini yalnız bırakmamasından dolayı duygulandığını belirten 24. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Ceren Hızlı da, “Dedemle gurur duyuyorum. Yaşanan Kore Savaşı’nda bizim için kahramanca mücadele etmiş. Bugün de sırf benim için İzmit’ten buraya geldi” diyerek, mutluluğunu paylaştı. Resmen göreve başladılar Ailelerin de çocuklarını yalnız bırakmadığı mazbata töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, şöyle konuştu: “24 yıldır birçok belediyeye de örnek teşkil eden bu öncü Meclis’te bugüne dek emek veren, çocukların oylarıyla göreve gelerek çocukların sesi olmaya çalışan tüm geçmiş dönem başkanları ve üyeleri çocuk hakları konusunda büyük katkılar sağladı. Şimdi de yeni dönemde göreve başlayan çocuklarımızın önemli tavsiye kararları alacağına olan umudum artıyor.” Bin 623 çocuk içerisinde tatlı bir rekabetle geçen seçimin ardından 150 asil üye mazbatalarını alarak, resmen göreve başladı.



