Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çocuk Meclisi’nde mazbata heyecanı

Çocuk Meclisi’nde mazbata heyecanı

Etkinlikten görüntü

Seçimin Ardından Çocuk Meclisi Kamera Irak 

-Konuşmalardan detay
-Katılımcılardan detay

( ANKARA )- Kuşakları buluşturan mazbata töreni- Ankara Büyükşehir Belediyesi 24. Dönem Çocuk Meclisi’nin yeni başkanı ceren hızlı’nın da aralarında bulunduğu 150 asil üye düzenlenen törenle mazbatalarını aldı- İlk çocuk meclisi üyesi olan Eren Coşkun, 24. Dönem üyesi kızının mazbata heyecanına ortak olurken, 90 yaşındaki Kore Gazisi Yaşar Hızlı, başkanlığa seçilen torununu yalnız bırakmadı- Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz: ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi 24. Dönem yaşandı. Çocuk Meclisi başkanlığına seçilen Ceren Hızlı’nın da aralarında bulunduğu 150 asil üye, mazbatalarını düzenlenen törenle aldı. Mazbata töreni kuşakları buluşturdu Çocuk Meclisi Mazbata Töreni’nde bazı ilkler de yaşandı. 1995 yılında kurulan Çocuk Meclisinin kurucu üyelerinden Eren Coşkun, mazbatasını alan kızı Beyza Nagehan Coşkun’un heyecanına ortak oldu. Kızının mazbata almasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten baba Eren Coşkun, çocuklara, her zaman insanlarla iletişim halinde olmaları tavsiyesinde bulundu. Duygu dolu anların yaşandığı törende gözyaşlarına hakim olamayan Beyza Nagehan Coşkun, “Çok mutluyum ve sevinçten ağlıyorum” diyerek, mazbatasını babasıyla birlikte kameralara gösterdi. Mazbata töreninde bir başka sürpriz de dede torun arasında yaşandı. Kore Gazisi 90 yaşındaki Yaşar Hızlı, Meclis Başkanı seçilen torunu Ceren Hızlı’nın mazbata töreni için İzmit’ten Ankara’ya geldi. Dede Yaşar Hızlı duygularını, “Bu kadar büyük bir mutluluğu ilk kez Kore’ye giderken, ikinci kez de burada torunumun mazbata töreninde yaşadım. Torunumla gurur duyuyorum” sözleriyle dile getirdi. Mazbata heyecanı yaşadığı sırada dedesinin kendisini yalnız bırakmamasından dolayı duygulandığını belirten 24. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Ceren Hızlı da, “Dedemle gurur duyuyorum. Yaşanan Kore Savaşı’nda bizim için kahramanca mücadele etmiş. Bugün de sırf benim için İzmit’ten buraya geldi” diyerek, mutluluğunu paylaştı. Resmen göreve başladılar Ailelerin de çocuklarını yalnız bırakmadığı mazbata töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, şöyle konuştu: “24 yıldır birçok belediyeye de örnek teşkil eden bu öncü Meclis’te bugüne dek emek veren, çocukların oylarıyla göreve gelerek çocukların sesi olmaya çalışan tüm geçmiş dönem başkanları ve üyeleri çocuk hakları konusunda büyük katkılar sağladı. Şimdi de yeni dönemde göreve başlayan çocuklarımızın önemli tavsiye kararları alacağına olan umudum artıyor.” Bin 623 çocuk içerisinde tatlı bir rekabetle geçen seçimin ardından 150 asil üye mazbatalarını alarak, resmen göreve başladı.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı