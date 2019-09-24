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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Çocuk kavgası ailelerin araya girmesiyle mahalle muharebesine döndü

Çocuk kavgası ailelerin araya girmesiyle mahalle muharebesine döndü

Polis ekipleri

Polis Güvenlik Önlemi Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 

-Mahalledeki kalabalık
-Polis ekiplerinin kalabalığı dağıtması
-Detay görüntüler

( GAZİANTEP )- Av tüfeği, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi gözaltına alındı GAZİANTEP

- Gaziantep’te iki aile arasında çocukların tartışması yüzünden çıkan av tüfeği, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi gözaltına alındı. Olay, Şahinbey ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Oyun oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini duyan aileler arasında av tüfeği, taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kadın ve erkek aile üyelerinin birbirleriyle kavga etmesinin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis, olaya müdahale ederek kavgayı kontrol altına alırken, olay yerinde toplanan kalabalığa dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, kavgaya karışanların kimliğini belirlemeye çalıştı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (MFT-SD-
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