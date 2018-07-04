Çocuk istismarlarına yönelik tepkiler - TRABZON

- Protesto gösterisinde bulunan gruptan detay görüntüler - Pankart taşıyan çocuklardan detay görüntüler - CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya 'nın konuşması - Emek ve Demokrasi Güçleri üyesi Şerife Uyanık'ın konuşmasıÇocuk istismarlarına yönelik tepkiler - Trabzon 'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum örgütü mensupları, çocuk istismarları ve çocuklara yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi - At üzerinde gruba destek veren bir çocuğun "Özgecan, Leyla, Eylül, Münevver burada" yazılı döviz taşıması vatandaşların ve turistlerin dikkatini çektiTRABZON (AA) - Trabzon 'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri, çocuk istismarları ve çocuklara yönelik şiddet olaylarını protesto etti.Uzun Sokak'ta toplanan ve aralarında CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın da olduğu gruptakiler, pankart açıp sloganlar ve alkışlar eşliğinde Meydan Parkı'ndaki Atatürk Alanı'na kadar yürüdü.Gruptakilere destek için at üzerinde cadde boyunca ilerleyen bir çocuğun, "Özgecan, Leyla, Eylül, Münevver burada" yazılı döviz taşıması vatandaşların ve turistlerin dikkatini çekti.Şerife Uyanık, grup adına yaptığı açıklamada, kaybolduktan sonra ölü bulunan çocuklar Leyla ve Eylül'e ilişkin haberin yürekleri acıttığını belirterek, "Kahrolduk, öfkelendik. Leyla ve Eylül ikisi de çocuk, ikisi de tüm çocuklar gibi korunması ve hakları gözetilmesi gereken çocuklarımız. Artık yeter, hiçbir çocuk hiçbir şekilde istismara uğramasın. Çocuklarımız güvenli bir ülkede güvenli bir gelecek teminatıyla yaşasın." dedi. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da bir baba olarak yaşanan olaylar karşısında kahrolduğunu belirterek, şunları söyledi:"Zaman zaman gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Bu toplum nasıl bu hale geldi? Hepimizin bunu sorgulaması gerekiyor. Eğitim politikalarımızı ve insan yetiştirme şartlarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu namussuzluğu, bu alçaklığı yapan insanları idam etsek, hadım etsek ne olacak, içimizin ateşi sönecek mi? Sönmeyecek. En ağır ceza verilse de sönmeyecek. O yüzden bu tür sorunları yasal yaptırımlarla çözmek zorundayız. İnsan yetiştirmek zorundayız. Hepimizin asli görevi bu."Gruptakiler, açıklamaların ardından dağıldı.