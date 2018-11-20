Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Çocuk istismarına karşı pazarda farkındalık oluşturdular

Çocuk istismarına karşı pazarda farkındalık oluşturdular

çocukların pazarda gezişi

Farkındalık Lise Öğrenci Çocuk İşçi Eğitim Öğretim Yılı Çocuk Gelinler 

-vatandaşların fotoğraf çekmesi
-proje sorumlusu öğretmen Umut Uludağ ile röportaj
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde lise öğrencileri, çocuk haklarında farkındalık oluşturmak için hazırladıkları kıyafetleri giyerek, pazarda dolaştı. Pazar yerine gelen Gülşen Gökçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Alanı 11. sınıf öğrencileri, “Çocuk gelin” ,“Çocuk işçi" ve “Şiddete uğramış çocuk” kıyafetleri giyerek dikkat çektiler. Ellerinde, “Evlilik mi evcilik mi”, “Şiddet terbiye aracı değil”, “Ellerim çekiç değil kalem tutsun” yazılı balonlar taşıyan öğrencileri pazara alışverişe gelen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti. Proje sorumlusu öğretmen Umut Uludağ, eğitim öğretim yılı başında öğrencilerle özel günlere dikkat çekmek amacıyla çeşitli projeler ürettiklerini, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla kendileri de çocuk olan öğrencilerin güzel bir proje hazırladığını belirtti.
Ülkede ihlal edilen çocuk haklarıyla ilgili araştırma yaptıklarını ifade eden Uludağ, “Buradan çıkardıkları fikirle temsili olarak çocuk gelinler, çocuk işçiler ve şiddet gören çocuklarla ilgili ülkemizdeki rakamları gördüler. Bu konularla ilgili bir etkinlik gerçekleştirildi.
Ellerindeki balonlardaki sloganlarla mesaj vermeye çalıştılar. Aynı zamanda vatandaşa bilgilendirici el ilanı dağıtıldı” diye konuştu.
Çocukların her biri ihlal edilen haklarla ilgili bir figürü temsil ettiğini ve etkinliğin vatandaşların dikkatini çektiğini dile getirdi.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı