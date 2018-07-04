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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çocuk istismarına dikkat çekmek dilek feneri uçurdular - BİTLİS İzle

Çocuk istismarına dikkat çekmek dilek feneri uçurdular - BİTLİS İzle

- Detay - RöportajBİTLİS (AA) - Hizan Gençlik Merkezi çalışanları, Ankara'da kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için dilek feneri uçurdu.Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde bir araya gelen personel ve öğrenciler, çocuk istismarı ve kaçırılmalarına dikkat çekmek için hazırladıkları çok sayıda dilek fenerini gökyüzüne bıraktı.Merkezde görevli Murat Aydın, yaptığı açıklamada, "Biz etkinliğimizi kaybolan çocuklarımız olan Leyla ve Eylül gıyabında bütün çocuklarımıza yönelik yapıyoruz. Çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla dilek fenerlerimizi uçuracağız. Çocuk istismarına, kadın tecavüzlerine dur demek için biz buradayız. İnşallah dileklerimiz yerine ulaşır diye umut ediyoruz. Işıklar yoldaşınız olsun.'' diye konuştu.

Çocuk İstismarı Gökyüzü Kaçırılma Dilek Feneri Öğrenciler 

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