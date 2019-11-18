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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çocuk istismarı davaları tartışıldı - TRABZON

Çocuk istismarı davaları tartışıldı - TRABZON

- Salonda oturan katılımcılar - Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez'in konuşması - Kadın ve Kız Çocuk Hakları Savunucusu Elizabeth Nwadye'nin konuşması - Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner'in konuşması - İzmir Barosu avukatlarından Murat Aydın'ın konuşması - Dernek Başkanı Nilgün Turan'ın konuşması Trabzon 'da çocuk istismarı davaları tartışıldı - Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner: - "Biz hukukçular, kanunları yaparken bir araya geliyoruz veya kanunları yapıldıktan sonra tartışıyoruz. Kendi sahamızda hep bir tartışma yapıyoruz fakat bu tartışmanın ne kadar temelli olup olmadığını anlamak için dönüp bir de aslında hekimlere, pedagoglara ve sosyal çalışmacılara 'Biz böyle düşünüyoruz ama haklı mıyız?' diye sormamız gerekiyor"TRABZON (AA) - Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneğince (KİKAP) "Çocuk İstismarı Davalarında Failin de Çocuk Olması Durumunda Yasal Değişiklik Önerileri" konulu panel, Trabzon 'da yapıldı.Dernek Başkanı Nilgün Turan, bir otelin toplantı salonundaki panelin açılışında yaptığı konuşmada, çocuk istismarının önlenmesi için çalışan bir dernek olduklarını söyledi.

Panelde çıkacak sonuçları, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'ya rapor halinde sunacaklarını belirten Turan, panelin düzenlenmesine destek sağlayan Trabzon Valiliği ve Trabzon Barosu'na teşekkür etti. Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez de hukukçular olarak, paneli önemsediklerini dile getirdi.Kenya'nın başkenti Nairobi'den katılan kadın ve kız çocuk hakları savunucusu Elizabeth Nwadye, çocukları seven ve koruyan bir toplumun insanlıkla gelişip büyüyüp denge sağlayacağına işaret ederek, Kenya'nın bağımsızlığından beri çocuk haklarını koruma yönünde çok büyük gelişmeler sağlandığını aktardı.Açılış konuşmalarının ardından panel konuşan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner, çıkan kanunlarda hukukçuların yaşadıklarını anlattı.Hukukçuların, kanunları yaparken bir araya geldiklerini veya kanunları, yapıldıktan sonra tartıştıklarını kaydeden Taner, şunları kaydetti:"Kendi sahamızda hep bir tartışma yapıyoruz fakat bu tartışmanın ne kadar temelli olup olmadığını anlamak için dönüp bir de aslında hekimlere, pedagoglara ve sosyal çalışmacılara 'Biz böyle düşünüyoruz ama haklı mıyız?' diye sormamız gerekiyor. Biz kendimize fazla güvendiğimiz için olsa gerek bunu fazla yapmıyoruz. Doğal olarak da ortaya çıkan sonuçların hayati gerçekliğiyle uyuşup uyuşmadığı konusunda birtakım şüpheler ortaya çıkıyor."İzmir Barosu avukatlarından Murat Aydın, çocuk istismarında iki temel konu üzerinde durulması gerektiğini belirterek, birincisinin hukuki meşruiyet, ikincisinin ise toplumsal meşruiyet olduğunu söyledi.

Aydın, Türkiye'de 2016 yılında resmi olarak evlendirilen çocuk sayısının 28 bin 956 olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 30 bin çocuk resmi olarak evlendirilmiş. Trabzon 'da ise durum sevindirici. Tunceli'den sonra Trabzon 'un resmi çocuk evliliklerinin en düşük olduğu 2. il olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

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