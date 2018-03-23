Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu başladı - Milli Eğitim Bakanı Yılmaz - İSTANBUL
- Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, TOGEMDER öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan "Biz Geleceğiz" projesi kapsamında Şişli'de bir otelde, "Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu" gerçekleştirildi. Programda, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'da konuşma yaptı.