Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu başladı - Emine Erdoğan (3) - İSTANBUL
- Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın açıklamaları - Aile fotoğrafı çekimiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, TOGEMDER öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan "Biz Geleceğiz" projesi kapsamında Şişli'de bir otelde, "Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu" gerçekleştirildi. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'da konuşma yaptı.