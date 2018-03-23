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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu başladı - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya (1) - İSTANBUL

Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu başladı - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya (1) - İSTANBUL

- Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, TOGEMDER öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan "Biz Geleceğiz" projesi kapsamında Şişli'de bir otelde, "Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu" gerçekleştirildi.
Programda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'da konuşma yaptı.

İstismar 

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