Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu başladı - Adalet Bakanı Gül (1) - İSTANBUL
- Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, TOGEMDER öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan "Biz Geleceğiz" projesi kapsamında Şişli'de bir otelde, "Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu" gerçekleştirildi. Programda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'de konuşma yaptı.