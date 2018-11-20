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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Çocuk haklarına dikkat çekmek için bir araya geldiler - DÜZCE

Çocuk haklarına dikkat çekmek için bir araya geldiler - DÜZCE

- Genel ve detay görüntüler - RöportajlarÇocuk haklarına dikkat çekmek için bir araya geldilerDÜZCE (AA) - Düzce Çocuk Hakları Komitesi üyeleri ve ilde eğitim alan 4 - 6 yaş arası çocuklar bir araya gelerek gönüllerince eğlendi. Düzce Çocuk Hakları Komitesi tarafından Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Çocuk Hakları Komitesi üyeleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Müdürlüğü ekipleri, Düzce Belediyesi Bando Takımı'nın şarkılarıyla birlikte çocuklarla doyasıya eğlendi. Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Zeki Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel günde çocuklarla birlikte çocuk haklarına dikkat çekmek için eğlendiklerini söyledi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle bir araya geldiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:"İlimizde Çocuk Hakları Komitesi güzel bir etkinlik düzenledi.
Biz de büyükleri olarak onlara destek verdik. Bu yıl ildeki tüm kreşleri dahil ederek güzel bir etkinlik yaptık. Bu etkinlik ile vurgu yapmak ve çocuk haklarına dikkat çekmek istedik. Umarım faydası olur."Komite üyelerinden Melis Alptekin ise, ildeki tüm çocukları bir araya getirmek istediklerini ifade etti.
Alptekin, "Bugün kreş, lise seviyesi ve diğer durumu olmayan çocuklarımızı şehir merkezine getirdik. Onlara pamuk şekeri dağıttık, dilek feneri uçuracağız. Her çocuk bunları hak ediyor, hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Çocuklar ve komite üyeleri, etkinlik sonunda dilek feneri uçurarak ikram edilen pamuk şekerinden yedi.

Dilek Feneri Pamuk Şeker 

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