Marka Şehirler Hakkında

“Marka Şehirler” programı ekonomiye yön veren kentlerimizi geziyor. Her hafta bir şehrimizde; o şehrin ekonomisi, istihdamı, sanayi ve ticarette ülkeye kattığı değerleri yerinde inceleyip izleyiciye aktarıyor. Şehirlerde iş dünyasına yön veren veya büyük atılımlar yapan, o şehrin istihdamında önemli rol oynayan işletmeler de inceleniyor....

devamı “Marka Şehirler” programı ekonomiye yön veren kentlerimizi geziyor. Her hafta bir şehrimizde; o şehrin ekonomisi, istihdamı, sanayi ve ticarette ülkeye kattığı değerleri yerinde inceleyip izleyiciye aktarıyor. Şehirlerde iş dünyasına yön veren veya büyük atılımlar yapan, o şehrin istihdamında önemli rol oynayan işletmeler de inceleniyor....

-Detaylar( SAKARYA )- Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu:- “Adapazarı Belediyesi olarak gelecek nesillere gelenek ve göreneklerimizle sağlıklı bir ilişki kurabilecekleri sağlıklı bir Adapazarı hazırlamak için tüm ekibimizle çalışıyoruz” SAKARYA- Adapazarı Belediyesi tarafından çocukların gelişimi için yaptırılan ‘Çocuk Hakları Sokağı’ geniş katılımla açılışı gerçekleşti. Adapazarı Belediyesi’nin yeni dönem projeleri arasında yer alan Şeker Mahallesi’nde Barış Manço Parkı’nın yanında bulunan ‘Çocuk Hakları Sokağı’ yapımı tamamlandı. 3 bin 320 metrekare büyüklüğünde olan sokağın içinde otopark, bisiklet yolu, basket ve futbol alanı, oyun tabelaları, banklar ve bir çok alan yer alıyor. Yapımı tamamlanan sokak için bir açılış töreni gerçekleşti. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Recep Uncuoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi. 3 bin 320 metrekare alan Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Önder Berberoğlu verdiği teknik bilgide, “Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun talimatları doğrultusunda burada kapsamlı bir çalışma başlattık. Şeker Mahallesinin 824 nolu sokağını UKAME kararıyla trafiğe kapatarak projemiz doğrultusunda gerekli çalışmaları başlatarak bugün çocuk hakları sokağımızın açılışını yapıyoruz. 3 bin 320 metrekare alan üzerine kurulan çocuk hakları sokağı 400 metrekare bisiklet yolu, 345 metrekare yürüyüş yolu, 435 metrekare yeşil alan, 540 metrekare otopark, bin 560 metrekare aktivede alanı oluşturduk. Aktivite alanı üzerinde 16 adet zemin oyunu, 13 adet eğitici alan, 6 adet oyun tabelası, 12 adet duvar oyunu, tranbolin, 45 metrekarelik maç alanı, 35 metrekarelik basket alanı, trafik eğitim alanı çocuklarımız için hazırlandı. Sokak üzerine 22 adet bank, 6 adet piknik masası, 20 adet çöp kovası, 2 adet geri dönüşüm, 2 adet 5’li bisiklet yeri koyuldu” dedi.Adapazarı’mıza çocuk dostu kent ödülü verildi Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu yaptığı açıklamada, “Adapazarı’mızın insanının her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımları geliştirerek fark oluşturacak projeleri hayata geçirmeye başladık. Değer üreten bir Adapazarı için gayret etmeye ve çok çalışmaya devam ediyoruz. 32 projemizin 16’sına başladık. Aşama kat ettik. Her fırsatta projelerimizle ilgili ayrıntıları hep sizinle paylaşıyoruz. Son zamanlarda annelerimiz için yapılan bakım evleri ile annelerimizi çok mutlu etmiştik. Şimdi sıra çocuklarımızdaydı. Oyun bir çocuk hakkıdır. Çocuklarımızın en temel ihtiyaçlarından biridir. Çocuklar oyun oynarken merak eder, araştırır, öğrenir. Çocuklarımızın haklarını bilecekleri güvenli, akranları ile büyüyeceği bir ortam sağladık. Ve hamd olsun bunu da başladık. Uluslararası ideal kent ödülleri kapsamında Adapazarı’mıza çocuk dostu kent ödülü verildi.Bizim işimiz, bütün dünyamız Adapazarı olmaya devam edecek. Adapazarı Belediyesi olarak gelecek nesillere gelenek ve göreneklerimizle sağlıklı bir ilişki kurabilecekleri sağlık bir Adapazarı hazırlamak için tüm ekibimizle çalışıyoruz” diye konuştu.Emeği geçenlere teşekkür ederim Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise yaptığı açıklamada, “Yarınımızın geleceği evlatlarımızdır. Yarını bu evlatlarımıza teslim edeceğiz. Bu ülkeyi, geleceğimizi, evlatlarımıza teslim edeceksek onlara teslim edecek bilgi ve donanımla donatmalıyız. Evlatlarımızı bilgisel açıdan, sportif faaliyetlerde ve teknik olarak hayata hazırlamamız ve onların sosyal hayatta en güzel yetişmesi için adımlar atmalıyız. Onlardan biride bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz çocuk hakları sokağıdır. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Onlar bizim geleceğimiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada, “Depremle yerle bir olan, daha ayağa kalmaz denilirken bugün Türkiye’nin en marka şehirleri arasında yer almaktadır Sakarya’mız. Her gün biraz daha ileri gitmektedir. Çevre anlamında da gelişmeler var Sakarya’mızda. Çocuk denince aklımıza cennet bahçesi geliyor. Neslin ihya edilmesi, neslin iyi yetiştirilmesi, çocuklarımızın geleceğe iyi hazırlanması her şeyden önemlidir. Gençlerimiz, evlatlarımız için ne yapsak azdır. Çünkü onlar bizim geleceğimizdir. Bu güzelliklere güzellik katanlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından çocuk hakları sokağının açılışı gerçekleşti. Kurdeleyi kesen protokol daha sonra sokağı gezerek inceledi.