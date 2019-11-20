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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çocuk Hakları Günü'nü geleneksel oyunlarla kutladılar - AMASYA

Çocuk Hakları Günü'nü geleneksel oyunlarla kutladılar - AMASYA

- Çocuk Hakları Günü'nü geleneksel oyunlarla kutladılar - Amasya Valisi Osman Varol'un açıklamaları - Çocuk oyunlarından görüntülerÇocuk Hakları Günü'nü geleneksel oyunlarla kutladılar - Amasya 'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, cep telefonlarını bir kenara bırakmaları istenen öğrencilere geleneksel oyunlar oynatıldıAMASYA (AA) - Amasya 'da düzenlenen "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" kutlamaları kapsamında çocuklar geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün iş birliğiyle kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, cep telefonlarını bir kenara bırakmaları istenen çocuklara matrak, bezirganbaşı, yağ satarım bal satarım, körebe, mendil kapmaca, halat çekme ve çuval yarışı gibi oyunlar oynatıldı. İsteyen çocukların ise yüzleri boyatıldı.Vali Osman Varol, etkinlikte yaptığı konuşmada, geleneksel oyunlara sahip çıkmanın, kültürü gelecek kuşaklara taşımanın çok önemli olduğunu söyledi.

Çocukların teknoloji bağımlısı olmaması için de bu oyunların öğretilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Varol, şöyle devam etti:"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü teşkilatımızın organizesinde dünya çocuk hakları günü dolayısıyla bir şenlik gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız gerçekten cıvıl cıvıl, bugünün önemini hatırlatmak ve farkındalık yaratmak amacıyla onlarla ve aileleriyle bir araya geldik. Sizin de gördüğünüz gibi çok keyifli bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Ben hem katılanlara hem de bu işte emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." Amasya Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş de bütün çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayarak, "Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından kurtarabilmek için çokça uğramış oldukları AVM'de böyle bir program düzenledik. Geleneksel oyunlarımızı oynayıp onlarla hareketli zaman geçirdik." dedi.

Çocuk Hakları Günü Farkındalık Bezirganbaşı Farkındalık Yaratma Alışveriş Merkezi 

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