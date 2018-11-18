Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Bozkurt: 'Çocuklarla duygu eşitlemesi yapmak çok önemli' İzle

-BOZKURT'UN AİLELERE SESLENMESİ

-BOZKURT İLE RÖPORTAJ



( BURSA ) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Bozkurt: "Çocuklarla duygu eşitlemesi yapmak çok önemli" BURSA



- Özel Teknoloji Fen Okulları tarafından düzenlenen ‘Mutlu aile için önce iletişim’ konulu seminere katılan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, “Bizim çocuğumuza vermemiz gereken mesaj, ‘Evet seni anlıyorum’ diyerek duygu eşitlemesi yapmaktır” diye konuştu.

Özel Teknoloji Fen Okulları tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen seminerlerin bu ay ki konusu ‘Mutlu aile için önce iletişim’ oldu. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, salonu dolduran ailelere alt ve üst beyin arasındaki eğitime değindi. Çocukla iletişimde aslında çocuğun beyin gelişiminin önemli olduğunu belirten Bozkurt, “Çocuğa ilk olarak onu rahatlatacak kelimeleri ve cümleleri vermeliyiz. Eskiden çocuk gelişimi için eşler arasındaki iletişimden yola çıkardık. Ama son yapılan araştırmalara göre, çocuğun evdeki uyum durumu bile aile içi iletişimi etkilemektedir. O yüzden çocuk merkezli aileler olduktan sonra sistem ve eğitim teknikleri bile değişmektedir. Çünkü gelişen teknoloji artı bize çocuğun da artık bir birey olduğunun önemini vurgulamaktadır” diye konuştu.

Çok farklı kuşakların şuanda birlikte yaşadığını belirten Bozkurt, “Biz büyükler ailelerimiz tarafından bu şekilde eğitilmedik. Bambaşka bir çocuk eğitiyoruz. Alışık olmadığımız tepkiler almamız normaldir. Çünkü kendi çocukluğumuzda göstermediğimiz tepkileri kendi çocuğumuzdan görüyoruz. Çok fazla çocuğun bireyselleşmesine önem verdiğimiz de çocuğun haz alma mekanizmasını aslında biz harekete geçiriyoruz. İşte bu süreçte de ‘istediğim, istediğim zaman olsun’ diyen bir çocuk dünyaya gelmiş durumdadır. Bizim çocuğumuza vermemiz gereken mesaj, ‘evet seni anlıyorum’ diyerek duygu eşitlemesini yapmalıyız. Sonrasında ise açıklama cümleleri ve mantık temeliyle üst beyini harekete geçireceğiz. Bu şekilde çocuğumuzu anladığımızı ve ona nasıl yön verilmesi gerektiğini hissettirebiliriz. Çocuklar eve girdiği zaman ilk olarak olan emir cümleleriyle, ‘ayakkabını çıkar’ , ‘montunu çıkar’ ve onu yap bunu yap diyerek onun düşünmesini engelliyoruz. Onu düşünmeden eyleme geçmesini sağlıyoruz. Çocuğun üst beynini harekete geçirmeyen cümlelerdir bunlar. Oysa ki eve girdiğimiz zaman hatırlatma cümleleri kursak, çocuğun üst beynini ve konsantrasyon mekanizmasını harekete geçirmiş olacağız. Çocuğumuza ‘eve girdiğimiz zaman ne yapıyorduk’ diye sorduğunuz da kendisi muhakkak hatırlayacaktır. Yapması gereken eylemi biz ona direktif vererek yaptırmadık. Sadece ipuçları verdik ve uygulamayı onun yapmasını sağladık” dedi.

Salonu dolduran ailelerde gelen soruları da cevaplayan Bozkurt, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

