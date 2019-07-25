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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çocuk damadın vurulma anı kamerada İzle

Çocuk damadın vurulma anı kamerada İzle

Damadın vurulma anı

Kamera 

-Arşiv görüntüler(olay yerinden görüntüler)

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde kendi düğününde vurularak hayatını kaybeden çocuk damadının vurulma anı kameraya yansıdı. Sincan'da 16 yaşındaki Hüseyin Furkan Koca düğününde çıkan 'yan bakma' kavgası sonrasında Muhammed G.'nin ateşlediği tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, Muhammed G. ise olay yerinden kaçtı. Damadın vurulma anları ise kameraya yansıdı.
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