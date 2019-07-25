Çocuk damadın vurulma anı kamerada İzle

-Arşiv görüntüler(olay yerinden görüntüler)



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'nın Sincan ilçesinde kendi düğününde vurularak hayatını kaybeden çocuk damadının vurulma anı kameraya yansıdı. Sincan'da 16 yaşındaki Hüseyin Furkan Koca düğününde çıkan 'yan bakma' kavgası sonrasında Muhammed G.'nin ateşlediği tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, Muhammed G. ise olay yerinden kaçtı. Damadın vurulma anları ise kameraya yansıdı.

