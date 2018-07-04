"Çocuk bedenine dokunma" protestosu - IĞDIR - Protestoya katılanlardan görüntüler - Basın açıklamasının okunması - Ellerinde biberon ve döviz taşıyan çocuklardan detaylar Iğdır 'da "çocuk bedenine dokunma" protestosu - Iğdır 'da toplanan STK mensupları, çocuk istismarı ve ölümlerine tepki gösterdiIĞDIR (AA) - Iğdır 'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK) mensupları, "çocuk bedenine dokunma" sloganıyla çocuk istismarı ve ölümleri olaylarını protesto etti.Ulu Cami önünde toplanan ve aralarında çocuklarını yanlarında getiren ailelerin de olduğu STK mensupları, çocuk istismarı ile ölümlerine tepki göstermek amacıyla "Çocuk bedenine dokunma", "Çocuk istismarına hayır", "İyilik, ahlak, vicdan iflas ediyor, çocuklar katlediliyor" yazılı pankart ile dövizler açtı.Eğitim - Bir - Sen Iğdır Temsilcisi Erkan Çiğdem, grup adına yaptığı basın açıklamasında, son günlerde çocukların kaybolması, istismar ya da katledilmesi olaylarının ülkeyi kaygılandırdığını söyledi.
Önce Ankara Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül'ün ardından Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den vahşet kokan acı haberler geldiğini anlatan Çiğdem, bu tür olaylara karşı tedbir alınmasını istediklerini ifade etti. Çiğdem, bu tür suçlara karışanlara gerekli cezanın verilmesini isteyerek, "Bu tür vahşetleri ortaya çıkaran etmenler hassas şekilde analiz edilmeli, caydırıcı cezaların yanında önleyici tedbirler alınmalı, çocukları koruma konusunda bütünlük arz eden tarzda bir eğitim, hukuk ve sosyal boyutlarıyla konu bütüncül şekilde ele alınmalıdır. " dedi. "Çocuk bedenine dokunma" sloganıyla buluşan gruptakiler, açıklamanın ardından çeşitli sloganlar atarak dağıldı.