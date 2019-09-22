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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Çocuğuyla birlikte kaldığı evde intihar girişiminde bulundu İzle

Çocuğuyla birlikte kaldığı evde intihar girişiminde bulundu İzle

Kadının sedyeyle ambulansa taşınması

İntihar İlk Müdahale İntihar Girişimi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-İntihar girişiminde bulunan kadının küçük çocuğu
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de 40 yaşlarında bir kadın küçük çocuğuyla birlikte yaşadığı evde ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Olay saat 10.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Civelek Sokakta meydana geldi. İddiaya göre küçük çocuğuyla birlikte yaşayan 40 yaşlarında bir kadın, ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri intihar girişiminde bulunan kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kadının çocuğu ise aile yakınlarına teslim edildi. (EK-ZA-
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