Çocuğunun yanında karısını öldürdü

-Cinayet zanlısının olay yerinden çıkartılması

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( ANKARA ) ANKARA



- Başkentte karısıyla kavga eden baba çocuğunun yanında karısını sekiz yerinden bıçaklayarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesi Küçükkayaş Mahallesi'nde ikamet eden N.G. (29) ve M.G. (28) çifti aralarında tartışarak 5 yaşındaki çocuklarıyla beraber semtlerinde bulunan bir metruk binaya girdi. Metruk binadaki tartışmanın şiddetlenmesinin sonucunda baba N.G. yanında bulundurduğu bıçakla anne M.G.'yi 5 yaşındaki çocuklarının yanında sekiz yerinden bıçakladı. Aldığı darbe sonucunda yere düşen annesini gören çocuğun ağlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Hızır Acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sekiz yerinden bıçaklanan anneye müdahale etmeye çalıştı ama tüm çabalara rağmen anne M.G. kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan baba N.G. ifadesi alınmak üzere özel araçla olay yerinden çıkartılırken, 5 yaşındaki çocuk uzmanlar eşliğinde karakola götürüldü. Olay yerine gelen M.G.'nin ailesi ise sinir krizi geçirdi.Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

