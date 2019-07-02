Çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklandı - MARDİN
- Çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklandı - Zanlının hastaneye getirilmesiÇocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklandı - Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde, boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandıMARDİN (AA) - Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde, çocuğunun gözü önünde, boşandığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişi, eski eşi H.D. (35) ile karşılaştı.Eski eşine saldıran zanlı, çocuğunun gözleri önünde cadde ortasında H.D'yi bıçakladı.Yaralanan H.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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